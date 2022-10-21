https://ria.ru/20221021/svo-1825538589.html
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских - РИА Новости, 21.10.2022
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских
Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:12
2022-10-21T03:12
2022-10-21T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789076194_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_98453cd9bdf132bbaa151ef818097e67.jpg
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич."(Говорил, что. — Прим. ред.) тут уже гражданских не осталось… Гражданских здесь нет… Ну, типа их убивать", — заявил Катранич.На вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно", пленный ответил утвердительно.Полк "Азов"* базировался в Мариуполе в ДНР. Минобороны сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года, тогда подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль Вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789076194_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35b941aff5ecf11db2fe79467b4afed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Батальон "Азов"
03:12 21.10.2022 (обновлено: 03:18 21.10.2022)
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских
Украинский пленный Катранич заявил о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских