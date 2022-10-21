https://ria.ru/20221021/svo-1825538589.html

Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских

Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских - РИА Новости, 21.10.2022

Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских

Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T03:12

2022-10-21T03:12

2022-10-21T03:18

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донецкая народная республика

украина

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич."(Говорил, что. — Прим. ред.) тут уже гражданских не осталось… Гражданских здесь нет… Ну, типа их убивать", — заявил Катранич.На вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно", пленный ответил утвердительно.Полк "Азов"* базировался в Мариуполе в ДНР. Минобороны сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года, тогда подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль Вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html

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мариуполь

донецкая народная республика

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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"