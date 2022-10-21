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Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/svo-1825538589.html
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских - РИА Новости, 21.10.2022
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских
Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:12
2022-10-21T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
батальон "азов"
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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич."(Говорил, что. — Прим. ред.) тут уже гражданских не осталось… Гражданских здесь нет… Ну, типа их убивать", — заявил Катранич.На вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно", пленный ответил утвердительно.Полк "Азов"* базировался в Мариуполе в ДНР. Минобороны сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года, тогда подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль Вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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мариуполь
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Батальон "Азов"
03:12 21.10.2022 (обновлено: 03:18 21.10.2022)
 
Пленный рассказал о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских

Украинский пленный Катранич заявил о требованиях командира "Азова"* не жалеть гражданских

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.
"(Говорил, что. — Прим. ред.) тут уже гражданских не осталось… Гражданских здесь нет… Ну, типа их убивать", — заявил Катранич.
На вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно", пленный ответил утвердительно.
Полк "Азов"* базировался в Мариуполе в ДНР. Минобороны сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года, тогда подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль Вооруженных сил.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Наркотики и убийство ради машин — пленные бойцы ВСУ о ситуации в армии Украины - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:29Специальная военная операция на Украине
Боевики "Азова"* добывали транспорт, убивая водителей, сообщил пленный
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБатальон "Азов"
 
 
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