https://ria.ru/20221021/svo-1825537206.html

Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе

Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе - РИА Новости, 21.10.2022

Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе

По предварительным данным, из-за украинского удара по переправе в Херсоне погибли два человека, пострадали десять, сообщил журналистам глава правительства... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T02:13

2022-10-21T02:13

2022-10-21T03:54

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

происшествия

сергей елисеев

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. По предварительным данным, из-за украинского удара по переправе в Херсоне погибли два человека, пострадали десять, сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта."Уверен, что киевский режим знал, что переправа используется исключительно гражданскими лицами… Пострадали несовершеннолетние, и среди пострадавших — журналисты", — добавил глава правительства региона.Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в Telegram-канале о трех жертвах атаки Киева.Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил 18 октября, что ситуация на Херсонском направлении непростая, командование не исключает принятия "непростых решений".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825532996.html

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825267889.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон, херсонская область , россия, происшествия, сергей елисеев