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Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/svo-1825537206.html
Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе
Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе - РИА Новости, 21.10.2022
Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе
По предварительным данным, из-за украинского удара по переправе в Херсоне погибли два человека, пострадали десять, сообщил журналистам глава правительства... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T02:13
2022-10-21T03:54
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
происшествия
сергей елисеев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. По предварительным данным, из-за украинского удара по переправе в Херсоне погибли два человека, пострадали десять, сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта."Уверен, что киевский режим знал, что переправа используется исключительно гражданскими лицами… Пострадали несовершеннолетние, и среди пострадавших — журналисты", — добавил глава правительства региона.Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в Telegram-канале о трех жертвах атаки Киева.Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил 18 октября, что ситуация на Херсонском направлении непростая, командование не исключает принятия "непростых решений".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825532996.html
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825267889.html
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херсон, херсонская область , россия, происшествия, сергей елисеев
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Происшествия, Сергей Елисеев
02:13 21.10.2022 (обновлено: 03:54 21.10.2022)
 
Власти Херсона сообщили о двух жертвах удара ВСУ по переправе

Власти Херсона сообщили, что в результате удара ВСУ по переправе ранено десять человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. По предварительным данным, из-за украинского удара по переправе в Херсоне погибли два человека, пострадали десять, сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — сказал Елисеев.
По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.
"Уверен, что киевский режим знал, что переправа используется исключительно гражданскими лицами… Пострадали несовершеннолетние, и среди пострадавших — журналисты", — добавил глава правительства региона.
Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
00:23Специальная военная операция на Украине
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона
Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".
Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в Telegram-канале о трех жертвах атаки Киева.
Военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:14Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины
Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил 18 октября, что ситуация на Херсонском направлении непростая, командование не исключает принятия "непростых решений".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияПроисшествияСергей Елисеев
 
 
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