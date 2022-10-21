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Удар ВСУ по переправе в Херсоне привел к трем жертвам, сообщил Рогов
Удар ВСУ по переправе в Херсоне привел к трем жертвам, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.10.2022
Удар ВСУ по переправе в Херсоне привел к трем жертвам, сообщил Рогов
В результате удара ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека, ранены еще десять, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T00:36
2022-10-21T00:36
2022-10-21T02:14
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
россия
херсонская область
сергей рогов
украина
запорожская область
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ХЕРСОН, 21 окт — РИА Новости. В результате удара ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека, ранены еще десять, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале."В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, десять мирных человек ранены. Двенадцать гражданских машин сожжены", — написал он.Как сообщили ранее в экстренных службах Херсонской области, вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил 18 октября, что ситуация на Херсонском направлении непростая, командование не исключает принятия "непростых решений".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Россия, Херсонская область , Сергей Рогов, Украина, Запорожская область
00:36 21.10.2022 (обновлено: 02:14 21.10.2022)
Удар ВСУ по переправе в Херсоне привел к трем жертвам, сообщил Рогов
Рогов: в Херсоне при ударе ВСУ по гражданской переправе через Днепр погибли три человека