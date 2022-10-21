https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html

Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность"

Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность" - РИА Новости, 21.10.2022

Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность"

В Еврейском музее и центре толерантности с аншлагом открылась выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" — о художниках-авангардистах начала... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:05

культура

марк шагал

российский еврейский музей толерантности

казимир малевич

живопись

выставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825303341_0:389:2949:2048_1920x0_80_0_0_be4d4a9071ebbadef9522799ee70f831.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Еврейском музее и центре толерантности с аншлагом открылась выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" — о художниках-авангардистах начала XX века, супрематистах. В экспозиции — скандально известная картина Анны Лепорской, но идти в музей стоит далеко не только ради этого. Малевич и ШагалНа вернисаже было не протолкнуться, гости стояли в очереди, чтобы попасть в залы. "Мы открываем новый выставочный сезон — и не просто сезон, а юбилейный сезон для музея. Уже по сложившейся традиции мы открываем его выставкой, посвященной авангарду", — рассказала исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская. Она также назвала этот проект "одним из самых значимых культурных событий в жизни Москвы", и с этим трудно не согласиться.Экспозиция делится на три больших раздела. Начинается все с "Витебска". После революции этот провинциальный город превратился в центр авангардного искусства. Здесь жил и работал Марк Шагал, сюда в 1919-м приехал Казимир Малевич, чтобы преподавать в местном художественном училище.В первом зале их работы расположены друг напротив друга — и это не случайно. Малевич "увел" у Шагала талантливых последователей, работы этих молодых художников представлены здесь же.Глазами ученикаСквозной элемент выставки — воспоминания Льва Юдина, ученика Казимира Малевича. Он много лет вел дневники, где не только конспектировал идеи наставника, но и описывал атмосферу эпохи, отношения супрематистов, давал оценку творчества молодых художников. В каждом зале есть его комментарии — больше всего, разумеется, о Малевиче. "Он создает вокруг себя другую атмосферу. Он действительно вождь", — объяснял Лев Юдин секрет популярности своего ментора, сложного человека с непростыми идеями, который сумел собрать целое движение поклонников.Куратор выставки, искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов поблагодарил Еврейский музей за "прекрасную традицию, которая заключается в проведении выставок русского авангарда"."Это довольно серьезное явление. Я вспоминаю первую выставку, вторую… Они все были очень разные, живые. Эта выставка такая же — живая. Она не академическая. Когда мы ее делали, у нас родилась идея показать короткий очень насыщенный период русского авангарда изнутри, благодаря тому что Лев Юдин, ученик Малевича, сразу же начал вести дневники о работе в мастерской, — объяснил Сарабьянов. — Мне кажется, в этом ее оригинальность, не говоря уже о том, что здесь представлены работы, которые мало кто видел. В процессе выставки мы делали открытия, которые были для нас очень важны".Препарирование искусстваКазимир Малевич считал, что подлинное искусство — бесформенно, оно должно не фиксировать предметы реального мира, а творить новую реальность. В супрематизме главным элементом живописи был цвет — авторы использовали его так, чтобы не вызывать у зрителя ассоциаций с существующими объектами.Малевич писал: "Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение".Супрематисты стремились скрестить живопись и науку: Малевич переехал в Петроград, чтобы возглавить ГИНХУК — Государственный институт художественной культуры. "Старое понятие "художник" исчезает, на его месте появляется "ученый художник", — заявил он и вместе с учениками начал новые эксперименты.О них рассказывает центральный зал выставки, "Петроград". Здесь интересны не только полотна, но и фотографии "научной работы" живописцев: вот они проводят препарирование искусства, а вот создают "архитектоны", модели будущей архитектуры. На снимках художники похожи на медицинских работников больше, чем на людей искусства.Выйти за пределы холстаМалевич предчувствовал, что наступает эпоха массовой культуры и совсем скоро искусство поставят на поток. Супрематисты вышли за пределы холста и начали создавать предметы быта. В экспозиции есть фарфоровые чашки, тарелки, столовые комплекты, украшенные узнаваемыми геометрическими фигурами. Но "выход в массы" не спас направление от угасания: в 1926 году ГИНХУК закрывается, авангард обвиняют в формализме. Ученики Казимира Малевича меняют стиль. Даже Лев Юдин, пусть и благодарит учителя за опыт, но хочет "двигаться дальше" и развиваться как художник. Сам Малевич обращается к изображению людей: мадонн и венер он не пишет, его героями становятся безликие крестьяне. Этим работам посвящен последний раздел выставки — "Постсупрематизм".Глаза были изначальноВ последнем зале зритель найдет картину Анны Лепорской "Три фигуры". Год назад работа пострадала от рук охранника "Ельцин Центра" — мужчина пририсовал персонажам глаза. В Еврейском музее полотно экспонируется под защитным стеклом. Интересно, что сама Лепорская когда-то тоже подрисовывала этим фигурам глаза — чтобы избежать обвинений в формализме.Но это не единственное загадочное полотно на выставке. Если присмотреться к работе Малевича "Женская фигура", можно увидеть два призрачных силуэта: их закрасил сам художник, решив оставить только одного персонажа вместо трех. "Беспредметная композиция" — картина, чей автор до сих пор не установлен.Есть в экспозиции и двойное полотно: с одной стороны работа Льва Юдина, с другой — Константина Рождественского.Почувствовать себя Малевичем, Шагалом, ЛепорскойВыставка выполнена в лаконичном классическом стиле с фокусом на картинах. Но иммерсивные дополнения присутствуют. У входа в зал каждый зритель может подключиться к аудиопроекту "Я — Малевич" и "перевоплотиться" в одного из десяти художников: Малевича, Шагала, Филонова, Лепорскую, Рождественского, Юдина, Суетина, Чашника, Ермолаеву или Матюшина.Этот проект — не аудиогид: он знакомит слушателя с биографиями авангардистов и позволяет посмотреть на выставку с точки зрения того или иного творца.Некоторые экспонаты сопровождаются тактильными копиями для людей с особенностями зрения. А фотографии и видео 1923 года — подписями и комментариями, которые помогают не запутаться в многочисленных деятелях культуры начала XX века. Рядом с каждым архивным документом, написанным от руки, лежат расшифровки, читать их очень удобно.Авангардисты оформляли общественный транспорт, а сам Малевич в Петрограде получил право на бесплатный проезд, что свидетельствовало об уважении к нему советских властей. В память об этом один из стендов выполнен в виде трамвая, в окнах которого транслируют кадры, снятые в начале XX века.Гендиректор музея и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что русский авангард — "один из центральных предметов внимания для Еврейского музея и даже само его здание, Бахметьевский гараж, признано памятником данного направления"."Для выставки был разработан специальный интерактивный инструмент, который в игровой форме раскрывает смысловое содержание произведений. При помощи смартфона вы можете вернуться на 100 лет назад и взглянуть на картины глазами Казимира Малевича, Марка Шагала, Анны Лепорской и других авангардистов", — добавил Борода.В финале экспозиции гости могут поблагодарить художников: на стене, где собраны все их портреты, есть красная кнопка. Если на нее нажать, раздаются громкие аплодисменты. Выставка продлится до 19 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

марк шагал, российский еврейский музей толерантности, казимир малевич, живопись, выставки