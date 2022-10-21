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Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность" - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html
Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность"
Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность" - РИА Новости, 21.10.2022
Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность"
В Еврейском музее и центре толерантности с аншлагом открылась выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" — о художниках-авангардистах начала... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:00
2022-10-21T08:05
культура
марк шагал
российский еврейский музей толерантности
казимир малевич
живопись
выставки
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Еврейском музее и центре толерантности с аншлагом открылась выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" — о художниках-авангардистах начала XX века, супрематистах. В экспозиции — скандально известная картина Анны Лепорской, но идти в музей стоит далеко не только ради этого. Малевич и ШагалНа вернисаже было не протолкнуться, гости стояли в очереди, чтобы попасть в залы. "Мы открываем новый выставочный сезон — и не просто сезон, а юбилейный сезон для музея. Уже по сложившейся традиции мы открываем его выставкой, посвященной авангарду", — рассказала исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская. Она также назвала этот проект "одним из самых значимых культурных событий в жизни Москвы", и с этим трудно не согласиться.Экспозиция делится на три больших раздела. Начинается все с "Витебска". После революции этот провинциальный город превратился в центр авангардного искусства. Здесь жил и работал Марк Шагал, сюда в 1919-м приехал Казимир Малевич, чтобы преподавать в местном художественном училище.В первом зале их работы расположены друг напротив друга — и это не случайно. Малевич "увел" у Шагала талантливых последователей, работы этих молодых художников представлены здесь же.Глазами ученикаСквозной элемент выставки — воспоминания Льва Юдина, ученика Казимира Малевича. Он много лет вел дневники, где не только конспектировал идеи наставника, но и описывал атмосферу эпохи, отношения супрематистов, давал оценку творчества молодых художников. В каждом зале есть его комментарии — больше всего, разумеется, о Малевиче. "Он создает вокруг себя другую атмосферу. Он действительно вождь", — объяснял Лев Юдин секрет популярности своего ментора, сложного человека с непростыми идеями, который сумел собрать целое движение поклонников.Куратор выставки, искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов поблагодарил Еврейский музей за "прекрасную традицию, которая заключается в проведении выставок русского авангарда"."Это довольно серьезное явление. Я вспоминаю первую выставку, вторую… Они все были очень разные, живые. Эта выставка такая же — живая. Она не академическая. Когда мы ее делали, у нас родилась идея показать короткий очень насыщенный период русского авангарда изнутри, благодаря тому что Лев Юдин, ученик Малевича, сразу же начал вести дневники о работе в мастерской, — объяснил Сарабьянов. — Мне кажется, в этом ее оригинальность, не говоря уже о том, что здесь представлены работы, которые мало кто видел. В процессе выставки мы делали открытия, которые были для нас очень важны".Препарирование искусстваКазимир Малевич считал, что подлинное искусство — бесформенно, оно должно не фиксировать предметы реального мира, а творить новую реальность. В супрематизме главным элементом живописи был цвет — авторы использовали его так, чтобы не вызывать у зрителя ассоциаций с существующими объектами.Малевич писал: "Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение".Супрематисты стремились скрестить живопись и науку: Малевич переехал в Петроград, чтобы возглавить ГИНХУК — Государственный институт художественной культуры. "Старое понятие "художник" исчезает, на его месте появляется "ученый художник", — заявил он и вместе с учениками начал новые эксперименты.О них рассказывает центральный зал выставки, "Петроград". Здесь интересны не только полотна, но и фотографии "научной работы" живописцев: вот они проводят препарирование искусства, а вот создают "архитектоны", модели будущей архитектуры. На снимках художники похожи на медицинских работников больше, чем на людей искусства.Выйти за пределы холстаМалевич предчувствовал, что наступает эпоха массовой культуры и совсем скоро искусство поставят на поток. Супрематисты вышли за пределы холста и начали создавать предметы быта. В экспозиции есть фарфоровые чашки, тарелки, столовые комплекты, украшенные узнаваемыми геометрическими фигурами. Но "выход в массы" не спас направление от угасания: в 1926 году ГИНХУК закрывается, авангард обвиняют в формализме. Ученики Казимира Малевича меняют стиль. Даже Лев Юдин, пусть и благодарит учителя за опыт, но хочет "двигаться дальше" и развиваться как художник. Сам Малевич обращается к изображению людей: мадонн и венер он не пишет, его героями становятся безликие крестьяне. Этим работам посвящен последний раздел выставки — "Постсупрематизм".Глаза были изначальноВ последнем зале зритель найдет картину Анны Лепорской "Три фигуры". Год назад работа пострадала от рук охранника "Ельцин Центра" — мужчина пририсовал персонажам глаза. В Еврейском музее полотно экспонируется под защитным стеклом. Интересно, что сама Лепорская когда-то тоже подрисовывала этим фигурам глаза — чтобы избежать обвинений в формализме.Но это не единственное загадочное полотно на выставке. Если присмотреться к работе Малевича "Женская фигура", можно увидеть два призрачных силуэта: их закрасил сам художник, решив оставить только одного персонажа вместо трех. "Беспредметная композиция" — картина, чей автор до сих пор не установлен.Есть в экспозиции и двойное полотно: с одной стороны работа Льва Юдина, с другой — Константина Рождественского.Почувствовать себя Малевичем, Шагалом, ЛепорскойВыставка выполнена в лаконичном классическом стиле с фокусом на картинах. Но иммерсивные дополнения присутствуют. У входа в зал каждый зритель может подключиться к аудиопроекту "Я — Малевич" и "перевоплотиться" в одного из десяти художников: Малевича, Шагала, Филонова, Лепорскую, Рождественского, Юдина, Суетина, Чашника, Ермолаеву или Матюшина.Этот проект — не аудиогид: он знакомит слушателя с биографиями авангардистов и позволяет посмотреть на выставку с точки зрения того или иного творца.Некоторые экспонаты сопровождаются тактильными копиями для людей с особенностями зрения. А фотографии и видео 1923 года — подписями и комментариями, которые помогают не запутаться в многочисленных деятелях культуры начала XX века. Рядом с каждым архивным документом, написанным от руки, лежат расшифровки, читать их очень удобно.Авангардисты оформляли общественный транспорт, а сам Малевич в Петрограде получил право на бесплатный проезд, что свидетельствовало об уважении к нему советских властей. В память об этом один из стендов выполнен в виде трамвая, в окнах которого транслируют кадры, снятые в начале XX века.Гендиректор музея и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что русский авангард — "один из центральных предметов внимания для Еврейского музея и даже само его здание, Бахметьевский гараж, признано памятником данного направления"."Для выставки был разработан специальный интерактивный инструмент, который в игровой форме раскрывает смысловое содержание произведений. При помощи смартфона вы можете вернуться на 100 лет назад и взглянуть на картины глазами Казимира Малевича, Марка Шагала, Анны Лепорской и других авангардистов", — добавил Борода.В финале экспозиции гости могут поблагодарить художников: на стене, где собраны все их портреты, есть красная кнопка. Если на нее нажать, раздаются громкие аплодисменты. Выставка продлится до 19 февраля 2023 года.
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Татьяна Рыжкова
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марк шагал, российский еврейский музей толерантности, казимир малевич, живопись, выставки
Культура, Марк Шагал, Российский еврейский музей толерантности, Казимир Малевич, Живопись, Выставки
08:00 21.10.2022 (обновлено: 08:05 21.10.2022)
 

Ажиотаж в Еврейском музее: открылась выставка "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картину Анны Лепорской "Три фигуры"
Посетительница фотографирует картину Анны Лепорской Три фигуры - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Еврейском музее и центре толерантности с аншлагом открылась выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" — о художниках-авангардистах начала XX века, супрематистах. В экспозиции — скандально известная картина Анны Лепорской, но идти в музей стоит далеко не только ради этого.

Малевич и Шагал

На вернисаже было не протолкнуться, гости стояли в очереди, чтобы попасть в залы.
"Мы открываем новый выставочный сезон — и не просто сезон, а юбилейный сезон для музея. Уже по сложившейся традиции мы открываем его выставкой, посвященной авангарду", — рассказала исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская. Она также назвала этот проект "одним из самых значимых культурных событий в жизни Москвы", и с этим трудно не согласиться.
Экспозиция делится на три больших раздела. Начинается все с "Витебска". После революции этот провинциальный город превратился в центр авангардного искусства. Здесь жил и работал Марк Шагал, сюда в 1919-м приехал Казимир Малевич, чтобы преподавать в местном художественном училище.
В первом зале их работы расположены друг напротив друга — и это не случайно. Малевич "увел" у Шагала талантливых последователей, работы этих молодых художников представлены здесь же.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Работа Марка Шагала "Лошадь и корова"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
1 из 4

Работа Марка Шагала "Лошадь и корова"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Работа Марка Шагала "Вид в сад", первый зал выставки

Экспонат выставки Мир как беспредметность
2 из 4

Работа Марка Шагала "Вид в сад", первый зал выставки

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Витебск начала XX века, Р. Р. Фальк

Экспонат выставки Мир как беспредметность
3 из 4

Витебск начала XX века, Р. Р. Фальк

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Работа Казимира Малевича "Супрематизм"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
4 из 4

Работа Казимира Малевича "Супрематизм"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 4

Работа Марка Шагала "Лошадь и корова"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 4

Работа Марка Шагала "Вид в сад", первый зал выставки

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 4

Витебск начала XX века, Р. Р. Фальк

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
4 из 4

Работа Казимира Малевича "Супрематизм"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Глазами ученика

Сквозной элемент выставки — воспоминания Льва Юдина, ученика Казимира Малевича. Он много лет вел дневники, где не только конспектировал идеи наставника, но и описывал атмосферу эпохи, отношения супрематистов, давал оценку творчества молодых художников. В каждом зале есть его комментарии — больше всего, разумеется, о Малевиче. "Он создает вокруг себя другую атмосферу. Он действительно вождь", — объяснял Лев Юдин секрет популярности своего ментора, сложного человека с непростыми идеями, который сумел собрать целое движение поклонников.
Куратор выставки, искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов поблагодарил Еврейский музей за "прекрасную традицию, которая заключается в проведении выставок русского авангарда".

"Это довольно серьезное явление. Я вспоминаю первую выставку, вторую… Они все были очень разные, живые. Эта выставка такая же — живая. Она не академическая. Когда мы ее делали, у нас родилась идея показать короткий очень насыщенный период русского авангарда изнутри, благодаря тому что Лев Юдин, ученик Малевича, сразу же начал вести дневники о работе в мастерской, — объяснил Сарабьянов. — Мне кажется, в этом ее оригинальность, не говоря уже о том, что здесь представлены работы, которые мало кто видел. В процессе выставки мы делали открытия, которые были для нас очень важны".
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Дневник Льва Юдина

Экспонат выставки Мир как беспредметность
1 из 2

Дневник Льва Юдина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Иегуда Пэн, автопортрет. Один из учителей Льва Юдина

Экспонат выставки Мир как беспредметность
2 из 2

Иегуда Пэн, автопортрет. Один из учителей Льва Юдина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 2

Дневник Льва Юдина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 2

Иегуда Пэн, автопортрет. Один из учителей Льва Юдина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Препарирование искусства

Казимир Малевич считал, что подлинное искусство — бесформенно, оно должно не фиксировать предметы реального мира, а творить новую реальность. В супрематизме главным элементом живописи был цвет — авторы использовали его так, чтобы не вызывать у зрителя ассоциаций с существующими объектами.
Малевич писал: "Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение".
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Илья Чашник, "Супрематический эскиз"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
1 из 3

Илья Чашник, "Супрематический эскиз"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Георгий Носков, "Композиция (Кубизм)"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
2 из 3

Георгий Носков, "Композиция (Кубизм)"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Лев Юдин, "Кубизм"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
3 из 3

Лев Юдин, "Кубизм"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3

Илья Чашник, "Супрематический эскиз"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Георгий Носков, "Композиция (Кубизм)"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Лев Юдин, "Кубизм"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Супрематисты стремились скрестить живопись и науку: Малевич переехал в Петроград, чтобы возглавить ГИНХУК — Государственный институт художественной культуры. "Старое понятие "художник" исчезает, на его месте появляется "ученый художник", — заявил он и вместе с учениками начал новые эксперименты.
О них рассказывает центральный зал выставки, "Петроград". Здесь интересны не только полотна, но и фотографии "научной работы" живописцев: вот они проводят препарирование искусства, а вот создают "архитектоны", модели будущей архитектуры. На снимках художники похожи на медицинских работников больше, чем на людей искусства.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Архивные фото

Экспонат выставки Мир как беспредметность
1 из 4

Архивные фото

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Архивное фото на выставке "Мир как беспредметность"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
2 из 4

Архивное фото на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Фото на выставке "Мир как беспредметность"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
3 из 4

Фото на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонат выставки "Мир как беспредметность" в Еврейском музее

Экспонат выставки Мир как беспредметность
4 из 4

Экспонат выставки "Мир как беспредметность" в Еврейском музее

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 4

Архивные фото

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 4

Архивное фото на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 4

Фото на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
4 из 4

Экспонат выставки "Мир как беспредметность" в Еврейском музее

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Выйти за пределы холста

Малевич предчувствовал, что наступает эпоха массовой культуры и совсем скоро искусство поставят на поток. Супрематисты вышли за пределы холста и начали создавать предметы быта. В экспозиции есть фарфоровые чашки, тарелки, столовые комплекты, украшенные узнаваемыми геометрическими фигурами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Работа Ильи Чашника "Чашка с блюдцем "Супрематизм" (1923)

Выставка Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие
1 из 2

Работа Ильи Чашника "Чашка с блюдцем "Супрематизм" (1923)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "Мир как беспредметность"

Выставка Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие
2 из 2

Посетительница на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Работа Ильи Чашника "Чашка с блюдцем "Супрематизм" (1923)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетительница на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Но "выход в массы" не спас направление от угасания: в 1926 году ГИНХУК закрывается, авангард обвиняют в формализме. Ученики Казимира Малевича меняют стиль. Даже Лев Юдин, пусть и благодарит учителя за опыт, но хочет "двигаться дальше" и развиваться как художник.
Сам Малевич обращается к изображению людей: мадонн и венер он не пишет, его героями становятся безликие крестьяне. Этим работам посвящен последний раздел выставки — "Постсупрематизм".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Куратор выставки, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов у картины Казимира Малевича "Голова крестьянина"

Выставка Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие
1 из 3

Куратор выставки, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов у картины Казимира Малевича "Голова крестьянина"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Посетительница фотографирует работу Константина Рождественского "Женщина со снопом"

Выставка Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие
2 из 3

Посетительница фотографирует работу Константина Рождественского "Женщина со снопом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Работа Льва Юдина "Натюрморт. Кофейник, кувшин и сахарница"

Выставка Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие
3 из 3

Работа Льва Юдина "Натюрморт. Кофейник, кувшин и сахарница"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Куратор выставки, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов у картины Казимира Малевича "Голова крестьянина"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Посетительница фотографирует работу Константина Рождественского "Женщина со снопом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Работа Льва Юдина "Натюрморт. Кофейник, кувшин и сахарница"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Глаза были изначально

В последнем зале зритель найдет картину Анны Лепорской "Три фигуры". Год назад работа пострадала от рук охранника "Ельцин Центра" — мужчина пририсовал персонажам глаза. В Еврейском музее полотно экспонируется под защитным стеклом. Интересно, что сама Лепорская когда-то тоже подрисовывала этим фигурам глаза — чтобы избежать обвинений в формализме.
Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Картина Анны Лепорской Три фигуры
Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Но это не единственное загадочное полотно на выставке. Если присмотреться к работе Малевича "Женская фигура", можно увидеть два призрачных силуэта: их закрасил сам художник, решив оставить только одного персонажа вместо трех. "Беспредметная композиция" — картина, чей автор до сих пор не установлен.
Есть в экспозиции и двойное полотно: с одной стороны работа Льва Юдина, с другой — Константина Рождественского.

Почувствовать себя Малевичем, Шагалом, Лепорской

Выставка выполнена в лаконичном классическом стиле с фокусом на картинах. Но иммерсивные дополнения присутствуют. У входа в зал каждый зритель может подключиться к аудиопроекту "Я — Малевич" и "перевоплотиться" в одного из десяти художников: Малевича, Шагала, Филонова, Лепорскую, Рождественского, Юдина, Суетина, Чашника, Ермолаеву или Матюшина.
Этот проект — не аудиогид: он знакомит слушателя с биографиями авангардистов и позволяет посмотреть на выставку с точки зрения того или иного творца.
Некоторые экспонаты сопровождаются тактильными копиями для людей с особенностями зрения. А фотографии и видео 1923 года — подписями и комментариями, которые помогают не запутаться в многочисленных деятелях культуры начала XX века. Рядом с каждым архивным документом, написанным от руки, лежат расшифровки, читать их очень удобно.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Инклюзивный экспонат

Экспонат выставки Мир как беспредметность
1 из 2

Инклюзивный экспонат

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Инклюзивный экспонат на выставке "Мир как беспредметность"

Экспонат выставки Мир как беспредметность
2 из 2

Инклюзивный экспонат на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 2

Инклюзивный экспонат

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 2

Инклюзивный экспонат на выставке "Мир как беспредметность"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Авангардисты оформляли общественный транспорт, а сам Малевич в Петрограде получил право на бесплатный проезд, что свидетельствовало об уважении к нему советских властей. В память об этом один из стендов выполнен в виде трамвая, в окнах которого транслируют кадры, снятые в начале XX века.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаИнтерактивный трамвай на выставке "Мир как беспредметность"
Экспонат выставки Мир как беспредметность - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Интерактивный трамвай на выставке "Мир как беспредметность"
Гендиректор музея и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что русский авангард — "один из центральных предметов внимания для Еврейского музея и даже само его здание, Бахметьевский гараж, признано памятником данного направления".

"Для выставки был разработан специальный интерактивный инструмент, который в игровой форме раскрывает смысловое содержание произведений. При помощи смартфона вы можете вернуться на 100 лет назад и взглянуть на картины глазами Казимира Малевича, Марка Шагала, Анны Лепорской и других авангардистов", — добавил Борода.
В финале экспозиции гости могут поблагодарить художников: на стене, где собраны все их портреты, есть красная кнопка. Если на нее нажать, раздаются громкие аплодисменты.
Выставка продлится до 19 февраля 2023 года.
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КультураМарк ШагалРоссийский еврейский музей толерантностиКазимир МалевичЖивописьВыставки
 
 
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