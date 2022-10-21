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Киев общается с Маском, чтобы разрешить ситуацию вокруг Starlink на Украине - РИА Новости, 21.10.2022
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Киев общается с Маском, чтобы разрешить ситуацию вокруг Starlink на Украине
Киев общается с Маском, чтобы разрешить ситуацию вокруг Starlink на Украине - РИА Новости, 21.10.2022
Киев общается с Маском, чтобы разрешить ситуацию вокруг Starlink на Украине
Киев поддерживает связь непосредственно с американским предпринимателем Илоном Маском, чтобы разобраться с ситуацией вокруг финансирования работы Starlink на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:27
2022-10-21T13:27
в мире
илон маск
алексей резников
михаил федоров
киев
украина
spacex
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киев поддерживает связь непосредственно с американским предпринимателем Илоном Маском, чтобы разобраться с ситуацией вокруг финансирования работы Starlink на Украине, заявил глава Минобороны Алексей Резников.На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Затем он поменял решение и сообщил, что все-таки продолжит поставку этих услуг. Между тем, американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.По словам Резникова, которые приводит издание Politico, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддерживает контакты непосредственно с Маском."Они (Федоров и Маск) общаются лично", - отметил он.Согласно Резникову, вне зависимости от того, кто будет финансировать работу Starlink на Украине, Киев продолжит взаимодействовать с компанией Маска "на техническом уровне".Как утверждает министр, у Киева есть, как минимум, три возможных источника финансирования функционирования системы: Пентагон, Европа или частные доноры.
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в мире, илон маск, алексей резников, михаил федоров, киев, украина, spacex, министерство обороны сша
В мире, Илон Маск, Алексей Резников, Михаил Федоров, Киев, Украина, SpaceX, Министерство обороны США
09:27 21.10.2022 (обновлено: 13:27 21.10.2022)
 
Киев общается с Маском, чтобы разрешить ситуацию вокруг Starlink на Украине

Министр цифровой трансформации Украины общается с Маском по вопросам работы Starlink

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киев поддерживает связь непосредственно с американским предпринимателем Илоном Маском, чтобы разобраться с ситуацией вокруг финансирования работы Starlink на Украине, заявил глава Минобороны Алексей Резников.
На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Затем он поменял решение и сообщил, что все-таки продолжит поставку этих услуг. Между тем, американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
По словам Резникова, которые приводит издание Politico, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддерживает контакты непосредственно с Маском.
"Они (Федоров и Маск) общаются лично", - отметил он.
Согласно Резникову, вне зависимости от того, кто будет финансировать работу Starlink на Украине, Киев продолжит взаимодействовать с компанией Маска "на техническом уровне".
Как утверждает министр, у Киева есть, как минимум, три возможных источника финансирования функционирования системы: Пентагон, Европа или частные доноры.
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В миреИлон МаскАлексей РезниковМихаил ФедоровКиевУкраинаSpaceXМинистерство обороны США
 
 
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