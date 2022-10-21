23:39 21.10.2022 (обновлено: 23:57 21.10.2022)
СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину
CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на территорию Украины
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News.
"101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — говорится в публикации.
"Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечается в сообщении.
По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.