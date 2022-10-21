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СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину
СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину
Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T23:39
2022-10-21T23:57
в мире
украина
нато
сша
европа
румыния
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News."Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечается в сообщении.По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
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в мире, украина, нато, сша, европа, румыния
В мире, Украина, НАТО, США, Европа, Румыния
23:39 21.10.2022 (обновлено: 23:57 21.10.2022)
 
СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину

CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на территорию Украины

© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo BovoАмериканские военные
Американские военные
© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News.

"101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — говорится в публикации.

"Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечается в сообщении.
По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
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