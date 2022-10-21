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СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину

СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину

Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T23:39

2022-10-21T23:39

2022-10-21T23:57

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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News."Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечается в сообщении.По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825516661.html

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сша

европа

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в мире, украина, нато, сша, европа, румыния