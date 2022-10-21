https://ria.ru/20221021/ssha-1825816555.html

США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон

США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон - РИА Новости, 21.10.2022

США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон

США имеют возможность поддерживать контакты с Россией по вопросам, представляющим интерес для Вашингтона, и намерены продолжать такую работу, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T21:44

2022-10-21T21:44

2022-10-21T21:44

энтони блинкен

россия

сша

катрин колонна

сергей лавров

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. США имеют возможность поддерживать контакты с Россией по вопросам, представляющим интерес для Вашингтона, и намерены продолжать такую работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы дали совершенно четко понять, что, когда у нас есть какое-либо важное послание, которое мы хотим донести до российской стороны, мы будем это делать. И мы это уже делали. У меня была возможность поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по ряду специфических вопросов, представляющих интерес для нашей безопасности. Другие коллеги, включая министра обороны, советника (президента) по национальной безопасности, проводили контакты со своими партнерами (из РФ) - и продолжат это делать", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции со своей французской коллегой Катрин Колонна.Он подчеркнул, что США нацелены вести диалог с Россией всякий раз, когда возникает такая потребность.

https://ria.ru/20221020/blinken-1825396553.html

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энтони блинкен, россия, сша, катрин колонна, сергей лавров, в мире