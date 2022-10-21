Рейтинг@Mail.ru
США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/ssha-1825816555.html
США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон
США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон - РИА Новости, 21.10.2022
США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон
США имеют возможность поддерживать контакты с Россией по вопросам, представляющим интерес для Вашингтона, и намерены продолжать такую работу, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:44
2022-10-21T21:44
энтони блинкен
россия
сша
катрин колонна
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. США имеют возможность поддерживать контакты с Россией по вопросам, представляющим интерес для Вашингтона, и намерены продолжать такую работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы дали совершенно четко понять, что, когда у нас есть какое-либо важное послание, которое мы хотим донести до российской стороны, мы будем это делать. И мы это уже делали. У меня была возможность поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по ряду специфических вопросов, представляющих интерес для нашей безопасности. Другие коллеги, включая министра обороны, советника (президента) по национальной безопасности, проводили контакты со своими партнерами (из РФ) - и продолжат это делать", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции со своей французской коллегой Катрин Колонна.Он подчеркнул, что США нацелены вести диалог с Россией всякий раз, когда возникает такая потребность.
https://ria.ru/20221020/blinken-1825396553.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_64fbe7d4f355f631b39912db824dbaf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, россия, сша, катрин колонна, сергей лавров, в мире
Энтони Блинкен, Россия, США, Катрин Колонна, Сергей Лавров, В мире
21:44 21.10.2022
 
США намерены вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон

Блинкен заявил о намерении продолжать диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. США имеют возможность поддерживать контакты с Россией по вопросам, представляющим интерес для Вашингтона, и намерены продолжать такую работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы дали совершенно четко понять, что, когда у нас есть какое-либо важное послание, которое мы хотим донести до российской стороны, мы будем это делать. И мы это уже делали. У меня была возможность поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по ряду специфических вопросов, представляющих интерес для нашей безопасности. Другие коллеги, включая министра обороны, советника (президента) по национальной безопасности, проводили контакты со своими партнерами (из РФ) - и продолжат это делать", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции со своей французской коллегой Катрин Колонна.
Он подчеркнул, что США нацелены вести диалог с Россией всякий раз, когда возникает такая потребность.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:32Специальная военная операция на Украине
Блинкен заявил, что считает Путина рациональным лидером
 
Энтони БлинкенРоссияСШАКатрин КолоннаСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала