06:00 21.10.2022 (обновлено: 17:35 21.10.2022)
СМИ: детские больницы в США переполнены из-за вируса дыхательных путей
Hill: детские больницы в США переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Детские больницы в США переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса (РСВ), сообщает Hill.
Издание уточнило, что детская больница штата Коннектикут в Хартфорде последние несколько недель работает на пределе возможностей из-за наплыва пациентов с РСВ — вируса, вызывающего инфекции дыхательных путей. Сейчас медики ведут переговоры с Национальной гвардией и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) об установке уличного шатра для приема дополнительных больных.
"У нас просто нет такого количества коек реанимации (для детей), как во взрослых отделениях, просто потому, что обычно они бывают не нужны", — объяснил доктор Хуан Саласар, главный врач детского медицинского центра Коннектикута.
По его словам, число случаев заболевания стало расти с начала сентября и увеличивалось в геометрической прогрессии, чего ранее не наблюдалось.
В детской больнице Нью-Хейвена случаи РСВ в отделении неотложной помощи за последнюю неделю практически удвоились, увеличившись с 57 до 106. Каждый день туда поступают 30 детей с РСВ. При этом в отделении неотложной помощи для больных COVID-19 ежедневно поступает не более трех детей.
О ряде больниц, переполненных пациентами с РСВ в столичном округе Колумбия, сообщает газета The Washington Post.
По данным телеканала NBC, с повышенной нагрузкой из-за вспышки РСВ работают больницы в Калифорнии, Иллинойсе, Массачусетсе, Северной Каролине и Род-Айленде.