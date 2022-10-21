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СМИ: детские больницы в США переполнены из-за вируса дыхательных путей

СМИ: детские больницы в США переполнены из-за вируса дыхательных путей - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: детские больницы в США переполнены из-за вируса дыхательных путей

Детские больницы в США переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса (РСВ), сообщает Hill. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T06:00

2022-10-21T06:00

2022-10-21T17:35

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Детские больницы в США переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса (РСВ), сообщает Hill.Издание уточнило, что детская больница штата Коннектикут в Хартфорде последние несколько недель работает на пределе возможностей из-за наплыва пациентов с РСВ — вируса, вызывающего инфекции дыхательных путей. Сейчас медики ведут переговоры с Национальной гвардией и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) об установке уличного шатра для приема дополнительных больных.По его словам, число случаев заболевания стало расти с начала сентября и увеличивалось в геометрической прогрессии, чего ранее не наблюдалось.В детской больнице Нью-Хейвена случаи РСВ в отделении неотложной помощи за последнюю неделю практически удвоились, увеличившись с 57 до 106. Каждый день туда поступают 30 детей с РСВ. При этом в отделении неотложной помощи для больных COVID-19 ежедневно поступает не более трех детей.О ряде больниц, переполненных пациентами с РСВ в столичном округе Колумбия, сообщает газета The Washington Post.По данным телеканала NBC, с повышенной нагрузкой из-за вспышки РСВ работают больницы в Калифорнии, Иллинойсе, Массачусетсе, Северной Каролине и Род-Айленде.

https://ria.ru/20221020/koronavirus-1825296210.html

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в мире, здоровье - общество, коннектикут, сша, хартфорд, nbc, здоровье