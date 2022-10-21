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СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты
СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты
Глава Пентагона Ллойд Остин распространил памятку, согласно которой поездки военнослужащих из штатов, где запрещены аборты, для проведения процедуры будут... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T01:47
2022-10-21T01:47
в мире
ллойд остин
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин распространил памятку, согласно которой поездки военнослужащих из штатов, где запрещены аборты, для проведения процедуры будут компенсированы ведомством, сообщает Politico.Так министр обороны отреагировал на решение верховного суда США, отменившего положение о конституционности права женщин на аборты, вслед за которым процедуру признали незаконной в ряде штатов. Остин в записке указал, что "значительное число" военнослужащих будут вынуждены совершать длительные поездки, брать выходные и платить, чтобы получить репродуктивную помощь, что может привести к чрезвычайным последствиям и помешают армии поддерживать боеготовность, сообщает издание.
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в мире, ллойд остин, сша, министерство обороны сша, общество
В мире, Ллойд Остин, США, Министерство обороны США, Общество
01:47 21.10.2022
 
СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты

Politico: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов из штатов, где они запрещены

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин распространил памятку, согласно которой поездки военнослужащих из штатов, где запрещены аборты, для проведения процедуры будут компенсированы ведомством, сообщает Politico.
"Пентагон оплатит служащим поездку для проведения абортов. Глава ведомства Ллойд Остин установил льготы на поездки, чтобы обеспечить военнослужащих и их иждивенцев доступом к репродуктивной медицине", - сообщает издание.
Так министр обороны отреагировал на решение верховного суда США, отменившего положение о конституционности права женщин на аборты, вслед за которым процедуру признали незаконной в ряде штатов. Остин в записке указал, что "значительное число" военнослужащих будут вынуждены совершать длительные поездки, брать выходные и платить, чтобы получить репродуктивную помощь, что может привести к чрезвычайным последствиям и помешают армии поддерживать боеготовность, сообщает издание.
Протестующие возле здания Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 20:34
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам
 
В миреЛлойд ОстинСШАМинистерство обороны СШАОбщество
 
 
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