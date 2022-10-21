https://ria.ru/20221021/ssha-1825535864.html

СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты

СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: Пентагон компенсирует военным поездки для абортов в другие штаты

Глава Пентагона Ллойд Остин распространил памятку, согласно которой поездки военнослужащих из штатов, где запрещены аборты, для проведения процедуры будут... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T01:47

2022-10-21T01:47

2022-10-21T01:47

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин распространил памятку, согласно которой поездки военнослужащих из штатов, где запрещены аборты, для проведения процедуры будут компенсированы ведомством, сообщает Politico.Так министр обороны отреагировал на решение верховного суда США, отменившего положение о конституционности права женщин на аборты, вслед за которым процедуру признали незаконной в ряде штатов. Остин в записке указал, что "значительное число" военнослужащих будут вынуждены совершать длительные поездки, брать выходные и платить, чтобы получить репродуктивную помощь, что может привести к чрезвычайным последствиям и помешают армии поддерживать боеготовность, сообщает издание.

https://ria.ru/20220710/protesty-1801578943.html

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в мире, ллойд остин, сша, министерство обороны сша, общество