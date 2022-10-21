https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825696092.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:01

2022-10-21T16:01

2022-10-21T16:05

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Сорваны очередные попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР и забросить диверсионно-разведывательные группы в тыловые районы на Херсонщине. Погибло более 180 украинских военнослужащих.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы три пункта управления, 167 районов скопления живой силы и техники, 69 артиллерийских расчетов, восемь пунктов временной дислокации, два склада боеприпасов и хранилище топлива. Средства ПВО сбили шесть беспилотников, 33 реактивных снаряда и две противорадиолокационные ракеты.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 5939 танков и других бронемашин, 3513 орудий полевой артиллерии и 6685 единиц автомобильной техники.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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