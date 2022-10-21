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Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 21.10.2022
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:24
2022-10-21T13:24
2022-10-21T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."На красно-лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221021/vsu-1825650059.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:24 21.10.2022 (обновлено: 13:30 21.10.2022)
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Минобороны: российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец