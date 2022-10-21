https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825648957.html

Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 21.10.2022

Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:24

2022-10-21T13:24

2022-10-21T13:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."На красно-лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221021/vsu-1825650059.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины