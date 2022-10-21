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Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825648957.html
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 21.10.2022
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:24
2022-10-21T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."На красно-лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221021/vsu-1825650059.html
россия
луганская народная республика
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
13:24 21.10.2022 (обновлено: 13:30 21.10.2022)
 
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Минобороны: российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазведчики ЧВК "Вагнер" выводят боевые группы на позиции
Разведчики ЧВК Вагнер выводят боевые группы на позиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разведчики ЧВК "Вагнер" выводят боевые группы на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"На красно-лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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