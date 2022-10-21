"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области
Денежные купюры и монеты
ТУЛА, 21 окт — РИА Новости. Населенные пункты Тульской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не будут исключены из перечня "чернобыльских" территорий, а жители продолжат получать социальные льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в Тульской области в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, входят 1215 населённых пунктов с общим населением почти в 700 тысяч человек. В новой редакции проекта постановления, который МЧС внесло в правительство России, предполагалось исключить из перечня 342 населённых пункта региона, где проживают более 182 тысяч человек.
"Губернатор Алексей Дюмин обратился в правительство РФ и МЧС России с предложением сохранить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий. Позиция губернатора и регионального правительства - сохранить право жителей этих населенных пунктов на получение мер социальной поддержки", - сказал представитель.
Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по пересмотру Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С учётом доводов региона было принято решение оставить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий.