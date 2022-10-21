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"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области

"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области - РИА Новости, 21.10.2022

"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области

Населенные пункты Тульской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не будут исключены из... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:23

2022-10-21T14:23

2022-10-21T14:23

тульская область

социальные выплаты

чернобыльская аэс

алексей дюмин

виктория абрамченко

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ТУЛА, 21 окт — РИА Новости. Населенные пункты Тульской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не будут исключены из перечня "чернобыльских" территорий, а жители продолжат получать социальные льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, в Тульской области в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, входят 1215 населённых пунктов с общим населением почти в 700 тысяч человек. В новой редакции проекта постановления, который МЧС внесло в правительство России, предполагалось исключить из перечня 342 населённых пункта региона, где проживают более 182 тысяч человек."Губернатор Алексей Дюмин обратился в правительство РФ и МЧС России с предложением сохранить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий. Позиция губернатора и регионального правительства - сохранить право жителей этих населенных пунктов на получение мер социальной поддержки", - сказал представитель.Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по пересмотру Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С учётом доводов региона было принято решение оставить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий.

https://ria.ru/20221007/zdorove-1822316260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

социальные выплаты, чернобыльская аэс, алексей дюмин, виктория абрамченко