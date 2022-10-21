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"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области - РИА Новости, 21.10.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221021/sotsvyplaty-1825661584.html
"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области
"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области - РИА Новости, 21.10.2022
"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области
Населенные пункты Тульской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не будут исключены из... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:23
2022-10-21T14:23
тульская область
социальные выплаты
чернобыльская аэс
алексей дюмин
виктория абрамченко
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ТУЛА, 21 окт — РИА Новости. Населенные пункты Тульской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не будут исключены из перечня "чернобыльских" территорий, а жители продолжат получать социальные льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, в Тульской области в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, входят 1215 населённых пунктов с общим населением почти в 700 тысяч человек. В новой редакции проекта постановления, который МЧС внесло в правительство России, предполагалось исключить из перечня 342 населённых пункта региона, где проживают более 182 тысяч человек."Губернатор Алексей Дюмин обратился в правительство РФ и МЧС России с предложением сохранить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий. Позиция губернатора и регионального правительства - сохранить право жителей этих населенных пунктов на получение мер социальной поддержки", - сказал представитель.Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по пересмотру Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С учётом доводов региона было принято решение оставить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий.
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социальные выплаты, чернобыльская аэс, алексей дюмин, виктория абрамченко
Тульская область, социальные выплаты, Чернобыльская АЭС, Алексей Дюмин, Виктория Абрамченко
14:23 21.10.2022
 

"Чернобыльские" соцвыплаты сохранят за рядом территорий Тульской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТУЛА, 21 окт — РИА Новости. Населенные пункты Тульской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не будут исключены из перечня "чернобыльских" территорий, а жители продолжат получать социальные льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в Тульской области в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, входят 1215 населённых пунктов с общим населением почти в 700 тысяч человек. В новой редакции проекта постановления, который МЧС внесло в правительство России, предполагалось исключить из перечня 342 населённых пункта региона, где проживают более 182 тысяч человек.
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
"Губернатор Алексей Дюмин обратился в правительство РФ и МЧС России с предложением сохранить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий. Позиция губернатора и регионального правительства - сохранить право жителей этих населенных пунктов на получение мер социальной поддержки", - сказал представитель.
Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по пересмотру Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С учётом доводов региона было принято решение оставить за населенными пунктами Тульской области статус "чернобыльских" территорий.
 
Тульская областьсоциальные выплатыЧернобыльская АЭСАлексей ДюминВиктория Абрамченко
 
 
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