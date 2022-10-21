https://ria.ru/20221021/sokrytie-1825532053.html

Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете

Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете - РИА Новости, 21.10.2022

Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете

ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T02:16

2022-10-21T02:16

2022-10-21T02:16

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

pg partners

налоги

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.По словам эксперта, такую информацию обязаны предоставлять банки по соответствующему запросу. Кроме того, ФНС вычисляет ведение незаконной предпринимательской деятельности под видом клиентов и факт продажи недвижимости через органы госрегистрации, отметил Гусятников.Юрист напомнил, что налог на продажу недвижимости платится, если ей владели меньше трех или пяти лет. Также владельцы жилья должны платить за сдачу недвижимости в аренду.За неуплату предусмотрен штраф от пяти процентов от суммы налога до 300 тысяч рублей, а также арест сроком до шести месяцев, добавил эксперт.

https://ria.ru/20221012/dengi-1823259246.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), pg partners, налоги