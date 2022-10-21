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Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете - РИА Новости, 21.10.2022
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Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете - РИА Новости, 21.10.2022
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете
ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T02:16
2022-10-21T02:16
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
pg partners
налоги
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.По словам эксперта, такую информацию обязаны предоставлять банки по соответствующему запросу. Кроме того, ФНС вычисляет ведение незаконной предпринимательской деятельности под видом клиентов и факт продажи недвижимости через органы госрегистрации, отметил Гусятников.Юрист напомнил, что налог на продажу недвижимости платится, если ей владели меньше трех или пяти лет. Также владельцы жилья должны платить за сдачу недвижимости в аренду.За неуплату предусмотрен штраф от пяти процентов от суммы налога до 300 тысяч рублей, а также арест сроком до шести месяцев, добавил эксперт.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), pg partners, налоги
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), PG Partners, Налоги
02:16 21.10.2022
 
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете

Юрист Гусятников: ФНС может узнать практически все о финансовой деятельности граждан

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
По словам эксперта, такую информацию обязаны предоставлять банки по соответствующему запросу.
"Обычно это происходит, если поступил сигнал. Запрашивать информацию обо всех гражданах и анализировать их движения по счетам у налоговой пока нет ни времени, ни возможности", — добавил собеседник агентства.
Кроме того, ФНС вычисляет ведение незаконной предпринимательской деятельности под видом клиентов и факт продажи недвижимости через органы госрегистрации, отметил Гусятников.
Юрист напомнил, что налог на продажу недвижимости платится, если ей владели меньше трех или пяти лет. Также владельцы жилья должны платить за сдачу недвижимости в аренду.
За неуплату предусмотрен штраф от пяти процентов от суммы налога до 300 тысяч рублей, а также арест сроком до шести месяцев, добавил эксперт.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)PG PartnersНалоги
 
 
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