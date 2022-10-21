https://ria.ru/20221021/sokrytie-1825532053.html
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете - РИА Новости, 21.10.2022
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете
ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T02:16
2022-10-21T02:16
2022-10-21T02:16
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
pg partners
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812818746_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_09318932c8169ab9470fbea32412a962.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ФНС может узнать практически любую информацию о финансовой деятельности граждан, в том числе о размерах дохода, с которого не платят налог, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.По словам эксперта, такую информацию обязаны предоставлять банки по соответствующему запросу. Кроме того, ФНС вычисляет ведение незаконной предпринимательской деятельности под видом клиентов и факт продажи недвижимости через органы госрегистрации, отметил Гусятников.Юрист напомнил, что налог на продажу недвижимости платится, если ей владели меньше трех или пяти лет. Также владельцы жилья должны платить за сдачу недвижимости в аренду.За неуплату предусмотрен штраф от пяти процентов от суммы налога до 300 тысяч рублей, а также арест сроком до шести месяцев, добавил эксперт.
https://ria.ru/20221012/dengi-1823259246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812818746_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_6b3fd0a64d3403079235cb6c45eb549d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), pg partners, налоги
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), PG Partners, Налоги
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете
Юрист Гусятников: ФНС может узнать практически все о финансовой деятельности граждан