https://ria.ru/20221021/sobaki-1825639736.html

В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ

В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ - РИА Новости, 21.10.2022

В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ

Спрос на кинологические тесты для обучения собак обнаружению взрывчатых веществ сильно возрос, в связи с этим Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ) в разы... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:09

2022-10-21T13:09

2022-10-21T13:09

бекхан оздоев

россия

ростех

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спрос на кинологические тесты для обучения собак обнаружению взрывчатых веществ сильно возрос, в связи с этим Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ) в разы нарастил производство своей продукции, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Красноармейский НИИ механизации… в разы нарастил производство кинологических тест-тренингов "КинТЕСТ". Тест позволяет обучить служебных собак поиску тротила, гексогена, октогена, тетрила и других видов взрывчатки. Расширение мощностей связано с возросшим спросом, ранее эта продукция производилась мелкими партиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что в "КинТЕСТы" входят мельчайшие дозы настоящей взрывчатки, однако выделить их из состава невозможно, изделия безопасны в применении, их может свободно перевозить и применять любой кинолог.Как отметил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, несмотря на современный уровень развития техники, полноценно заменить собаку пока что не может ни один прибор. Обучение на реальных образцах взрывчатых веществ, по его словам, очень сложно и дорого из-за особых требований к транспортировке и эксплуатации таких веществ."В то же время, работа только с имитаторами взрывчатых веществ снижает качество обучения собак. На этом фоне "КинТЕСТы" имеют хорошие отзывы у кинологов, спрос на них за последнее время вырос в 3,5 раза", — сказал Оздоев.Как уточнили в пресс-службе, тесты производства КНИИМ уже успешно используют для дрессировки собак в подразделениях МВД, ФСО, ФТС, кинологических службах аэропортов, ФСИН и специальных охранных агентствах.

https://ria.ru/20221021/alabay-1825633486.html

https://ria.ru/20221017/sobaka-1824616078.html

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бекхан оздоев, россия, ростех, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)