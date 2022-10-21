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В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ - РИА Новости, 21.10.2022
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В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ
В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ - РИА Новости, 21.10.2022
В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ
Спрос на кинологические тесты для обучения собак обнаружению взрывчатых веществ сильно возрос, в связи с этим Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ) в разы... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:09
2022-10-21T13:09
бекхан оздоев
россия
ростех
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спрос на кинологические тесты для обучения собак обнаружению взрывчатых веществ сильно возрос, в связи с этим Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ) в разы нарастил производство своей продукции, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Красноармейский НИИ механизации… в разы нарастил производство кинологических тест-тренингов "КинТЕСТ". Тест позволяет обучить служебных собак поиску тротила, гексогена, октогена, тетрила и других видов взрывчатки. Расширение мощностей связано с возросшим спросом, ранее эта продукция производилась мелкими партиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что в "КинТЕСТы" входят мельчайшие дозы настоящей взрывчатки, однако выделить их из состава невозможно, изделия безопасны в применении, их может свободно перевозить и применять любой кинолог.Как отметил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, несмотря на современный уровень развития техники, полноценно заменить собаку пока что не может ни один прибор. Обучение на реальных образцах взрывчатых веществ, по его словам, очень сложно и дорого из-за особых требований к транспортировке и эксплуатации таких веществ."В то же время, работа только с имитаторами взрывчатых веществ снижает качество обучения собак. На этом фоне "КинТЕСТы" имеют хорошие отзывы у кинологов, спрос на них за последнее время вырос в 3,5 раза", — сказал Оздоев.Как уточнили в пресс-службе, тесты производства КНИИМ уже успешно используют для дрессировки собак в подразделениях МВД, ФСО, ФТС, кинологических службах аэропортов, ФСИН и специальных охранных агентствах.
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бекхан оздоев, россия, ростех, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Бекхан Оздоев, Россия, Ростех, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
13:09 21.10.2022
 
В России возрос спрос на обучение собак поиску взрывчатых веществ

"Ростех": в России возрос спрос на тесты для обучения собак поиску взрывчатых веществ

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Служебная собака - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спрос на кинологические тесты для обучения собак обнаружению взрывчатых веществ сильно возрос, в связи с этим Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ) в разы нарастил производство своей продукции, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Красноармейский НИИ механизации… в разы нарастил производство кинологических тест-тренингов "КинТЕСТ". Тест позволяет обучить служебных собак поиску тротила, гексогена, октогена, тетрила и других видов взрывчатки. Расширение мощностей связано с возросшим спросом, ранее эта продукция производилась мелкими партиями", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в "КинТЕСТы" входят мельчайшие дозы настоящей взрывчатки, однако выделить их из состава невозможно, изделия безопасны в применении, их может свободно перевозить и применять любой кинолог.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, несмотря на современный уровень развития техники, полноценно заменить собаку пока что не может ни один прибор. Обучение на реальных образцах взрывчатых веществ, по его словам, очень сложно и дорого из-за особых требований к транспортировке и эксплуатации таких веществ.
"В то же время, работа только с имитаторами взрывчатых веществ снижает качество обучения собак. На этом фоне "КинТЕСТы" имеют хорошие отзывы у кинологов, спрос на них за последнее время вырос в 3,5 раза", — сказал Оздоев.
Как уточнили в пресс-службе, тесты производства КНИИМ уже успешно используют для дрессировки собак в подразделениях МВД, ФСО, ФТС, кинологических службах аэропортов, ФСИН и специальных охранных агентствах.
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