https://ria.ru/20221021/sneg-1825600669.html

Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок

Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок - РИА Новости, 21.10.2022

Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок

Москва попала в "кольцо снежинок", но теплый воздух в столице не пускает снег на территорию города, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:33

2022-10-21T11:33

2022-10-21T11:33

москва

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620111_0:66:3075:1796_1920x0_80_0_0_74ed5c10711d7fad58ca1275d5c33ddb.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва попала в "кольцо снежинок", но теплый воздух в столице не пускает снег на территорию города, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла - ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает", - рассказал Тишковец.Ранее он заявил, что первый снег выпал ночью на севере и северо-западе Подмосковья.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода