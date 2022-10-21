https://ria.ru/20221021/sneg-1825600669.html
Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок
Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок - РИА Новости, 21.10.2022
Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок
Москва попала в "кольцо снежинок", но теплый воздух в столице не пускает снег на территорию города, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:33
2022-10-21T11:33
2022-10-21T11:33
москва
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва попала в "кольцо снежинок", но теплый воздух в столице не пускает снег на территорию города, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла - ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает", - рассказал Тишковец.Ранее он заявил, что первый снег выпал ночью на севере и северо-западе Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок
Синоптик Тишковец заявил, что теплый воздух в Москве не пускает снег на территорию города