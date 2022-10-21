https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html

В Подмосковье выпал первый снег

В Подмосковье выпал первый снег - РИА Новости, 21.10.2022

В Подмосковье выпал первый снег

Первый снег этой осени зафиксирован ночью в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:08

2022-10-21T09:08

2022-10-21T09:08

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

волоколамск

электросталь

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Первый снег этой осени зафиксирован ночью в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первый снег на севере и северо-западе Подмосковья, Шаховская - граница Тверской и Московской областей. Метеостанции Клин и Волоколамск официально зафиксировали снег в ночные часы", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что были в Московской области и заморозки: так, в Электростали температура упала до минус 1,4, в Можайске - до минус 1,1, в Волоколамске - до минус 0,2, в Егорьевске - до минус 0,9, а в Луховицах - до минус 0,8.

https://ria.ru/20221019/shtrafy-1825006554.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), волоколамск, электросталь