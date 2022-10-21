https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html
В Подмосковье выпал первый снег
В Подмосковье выпал первый снег - РИА Новости, 21.10.2022
В Подмосковье выпал первый снег
Первый снег этой осени зафиксирован ночью в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:08
2022-10-21T09:08
2022-10-21T09:08
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
волоколамск
электросталь
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Первый снег этой осени зафиксирован ночью в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первый снег на севере и северо-западе Подмосковья, Шаховская - граница Тверской и Московской областей. Метеостанции Клин и Волоколамск официально зафиксировали снег в ночные часы", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что были в Московской области и заморозки: так, в Электростали температура упала до минус 1,4, в Можайске - до минус 1,1, в Волоколамске - до минус 0,2, в Егорьевске - до минус 0,9, а в Луховицах - до минус 0,8.
https://ria.ru/20221019/shtrafy-1825006554.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), волоколамск, электросталь
Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Электросталь
В Подмосковье выпал первый снег
На севере и северо-западе Подмосковья выпал первый снег