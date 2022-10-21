06:27 21.10.2022 (обновлено: 12:52 21.10.2022)
"Парень со Стингером". На Украине пожаловались на слабость своей ПВО
The Washington Post: на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный с поставленным США ПЗРК Stinger
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный с поставленным США ПЗРК Stinger. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков.
"Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны", — пишет газета.
По словам капитана ВСУ Владимира Климина, обход украинской противовоздушно обороны удается за счет разведданных и информации о ландшафте.
Издание отмечает, что большинство украинских систем противовоздушной обороны —советского производства, а это значит, что им уже как минимум 30 лет.
"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером", — поделилась своим мнением исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.
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Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, как сообщает The Washington Post, находится за границей и учится управлять NASAMS, также пожаловался на устарелость ПВО Украины.
"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты", — рассказал он.
Украина нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия, резюмирует издание.