https://ria.ru/20221021/slabost-1825543716.html

"Парень со Стингером". На Украине пожаловались на слабость своей ПВО

"Парень со Стингером". На Украине пожаловались на слабость своей ПВО - РИА Новости, 21.10.2022

"Парень со Стингером". На Украине пожаловались на слабость своей ПВО

На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T06:27

2022-10-21T06:27

2022-10-21T12:52

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков.По словам капитана ВСУ Владимира Климина, обход украинской противовоздушно обороны удается за счет разведданных и информации о ландшафте.Издание отмечает, что большинство украинских систем противовоздушной обороны —советского производства, а это значит, что им уже как минимум 30 лет."Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером", — поделилась своим мнением исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, как сообщает The Washington Post, находится за границей и учится управлять NASAMS, также пожаловался на устарелость ПВО Украины.Украина нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия, резюмирует издание.Раннее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву продолжат оказывать поддержку, особенно в области ПВО. Министр считает, что сейчас этот вопрос важнее, чем поставки немецких танков.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221018/klyuchik-1824755825.html

https://ria.ru/20221017/iris-t-1824546903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире, нато, сша, россия