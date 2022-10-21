https://ria.ru/20221021/shutka-1825540127.html
Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс
Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T04:14
2022-10-21T04:14
2022-10-21T04:15
в мире
лиз трасс
илон маск
дмитрий медведев
великобритания
россия
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев "поздравил" в Twitter салат-латук с "победой" над Трасс."Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал он в своем англоязычном аккаунте, отметив британского премьера.Вчера Лиз Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Лиз Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
https://ria.ru/20221021/udar-1825538265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, илон маск, дмитрий медведев, великобритания, россия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Великобритания, Россия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
04:14 21.10.2022 (обновлено: 04:15 21.10.2022)
Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс
Американский предприниматель Маск положительно оценил шутку Медведева про отставку Трасс
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
"Весьма хороший троллинг, если честно", — написал глава Tesla.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев "поздравил" в Twitter салат-латук с "победой" над Трасс.
"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал он в своем англоязычном аккаунте, отметив британского премьера.
Вчера Лиз Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.
Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Лиз Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".