https://ria.ru/20221021/shutka-1825540127.html

Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс

Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс - РИА Новости, 21.10.2022

Илон Маск оценил шутку Медведева про Трасс

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T04:14

2022-10-21T04:14

2022-10-21T04:15

в мире

лиз трасс

илон маск

дмитрий медведев

великобритания

россия

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев "поздравил" в Twitter салат-латук с "победой" над Трасс."Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал он в своем англоязычном аккаунте, отметив британского премьера.Вчера Лиз Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Лиз Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".

https://ria.ru/20221021/udar-1825538265.html

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Максим Горбачев

в мире, лиз трасс, илон маск, дмитрий медведев, великобритания, россия, отставка трасс с поста премьера британии