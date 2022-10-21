https://ria.ru/20221021/shoubiz-1825616480.html
Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта
Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта - РИА Новости, 21.10.2022
Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта
Вячеслав Манучаров озвучил зарплату сбежавшего из России Семена Слепакова, Тель-Авив вновь стал центром светской жизни эмигрировавших звезд. Родион Газманов не попал под мобилизацию, а Иван Ургант продолжает работать на корпоративах в нашей стране.
2022-10-21T14:00
2022-10-21T14:00
2022-10-21T16:53
роман о шоубизе
иван ургант
вячеслав манучаров
семен слепаков
россия
тель-авив
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Зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта
Вячеслав Манучаров озвучил зарплату сбежавшего из России Семена Слепакова, Тель-Авив вновь стал центром светской жизни эмигрировавших звезд. Родион Газманов не попал под мобилизацию, а Иван Ургант продолжает работать на корпоративах в нашей стране.
audio/mpeg
Зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта
Вячеслав Манучаров озвучил зарплату сбежавшего из России Семена Слепакова, Тель-Авив вновь стал центром светской жизни эмигрировавших звезд. Родион Газманов не попал под мобилизацию, а Иван Ургант продолжает работать на корпоративах в нашей стране.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Сколько зарабатывал в России комик Семен Слепаков. 2. С кем Алла Пугачева пришла на концерт к Борису Гребенщикову в Тель-Авиве. 3. Правда ли, что Олег Газманов сбежал в Израиль. 4. Где находится Иван Ургант и как сейчас зарабатывает. 5. Какой совет дала незамужняя Анна Семенович тем, кто ищет вторую половину. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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иван ургант, вячеслав манучаров, семен слепаков, россия, тель-авив, аудио
Роман о шоубизе, Иван Ургант, Вячеслав Манучаров, Семен Слепаков, Россия, Тель-Авив
14:00 21.10.2022 (обновлено: 16:53 21.10.2022)
Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта
Вячеслав Манучаров озвучил зарплату сбежавшего из России Семена Слепакова, Тель-Авив вновь стал центром светской жизни эмигрировавших звезд. Родион Газманов не попал под мобилизацию, а Иван Ургант продолжает работать на корпоративах в нашей стране.