https://ria.ru/20221021/shkola-1825585156.html

Чернышенко рассказал о Школе интернет-безопасности

Чернышенко рассказал о Школе интернет-безопасности - РИА Новости, 21.10.2022

Чернышенко рассказал о Школе интернет-безопасности

Участники I Школы интернет-безопасности получат навыки проектного и инновационного мышления, которые помогут стать востребованными и высокооплачиваемыми... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:45

2022-10-21T10:45

2022-10-21T10:45

общество

дмитрий чернышенко

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники I Школы интернет-безопасности получат навыки проектного и инновационного мышления, которые помогут стать востребованными и высокооплачиваемыми специалистами, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.I Всероссийская школа интернет-безопасности молодежи проходит с 20 по 23 октября в Московской области. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет - 2030". Его организаторами выступают команды молодежного цифрового омбудсмена и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде."Уверен, каждому из вас предстоит внедрять или использовать передовые IT-технологии в проектной деятельности. Как раз проектное и инновационное мышление, грамотная и эффективная "упаковка" идей, их продвижение в цифровом пространстве - это те навыки, которые вы сможете получить в рамках Школы. Это поможет вам не только повысить уровень знаний, но уже в ближайшем будущем стать востребованными высокооплачиваемыми специалистами", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.Вице-премьер добавил, что основные темы, которые предстоит обсудить в рамках Школы - повышение информационной безопасности, создание безопасных цифровых технологий и контента, построение "экологичной" цифровой среды. Он напомнил, что в рамках масштабной цифровой трансформации правительство ведет комплексную подготовку IT-специалистов и развивает цифровую грамотность россиян, ведь от кадрового потенциала напрямую зависит достижение технологического суверенитета."Учитесь противодействовать киберугрозам, создавайте безопасные технологии и контент. Возможно, именно вы станете создателями новых международных норм ответственного и "экологичного" поведения в цифровой среде. Правительство ждет от вас интересных идей и стартапов, реализация которых внесет свой вклад в укрепление экономики России", – отметил Чернышенко.Программа Школы разделена на два блока: образовательно-просветительский и проектный. В их рамках пройдут лекции-практикумы, общение с экспертами, мастер-классы, open space дискуссии и проектные модули по созданию и продвижению позитивного контента, сопровождению и выводу на рынок IT-продуктов, построению "экологичной" цифровой среды и обеспечению безопасности личного бренда.

https://ria.ru/20221020/voenkomaty-1825300519.html

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, дмитрий чернышенко, россия, московская область (подмосковье)