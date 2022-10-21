https://ria.ru/20221021/serbiya-1825535277.html

Вучич опроверг "секретность" визита замглавы МИД России в Сербию

Вучич опроверг "секретность" визита замглавы МИД России в Сербию - РИА Новости, 21.10.2022

Вучич опроверг "секретность" визита замглавы МИД России в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не пытался скрыть визит в Белград заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, и осудил сербских... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T01:13

2022-10-21T01:13

2022-10-21T01:13

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БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не пытался скрыть визит в Белград заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, и осудил сербских политиков, которые поспешили обратить на это внимание Запада.МИД РФ сообщил в минувшую субботу, что в ходе пребывания в Белграде 13-14 октября Грушко был принят президентом Сербии, провел переговоры с министром иностранных дел Николой Селаковичем, встретился с министром внутренних дел Александром Вулиным."Хочу объяснить людям, о чем идет речь. Замглавы МИД РФ, который не находится под санкциями нигде в мире, приехал в страну, где провел, насколько я понял Николу Селаковича, консультации, потому что ни в одной другой стране не может их провести, что логично, с российскими послами из всего региона", - заявил Вучич в эфире TV Prva."Он прибыл по своим делам, но сейчас говорят - мы это скрывали. Скрывали, что люди прилетят обычным самолетом, где есть список всех пассажиров! Он встречался с Селаковичем, который сказал, что у них были корректные разговоры, что мы радушные хозяева, что всегда могут проводить такие встречи на территории Сербии и так далее. А у меня не было формальной встречи такого типа, я не принимал его в резиденции президента, у нас был некий вид рабочего завтрака, потому что давно его знаю и он очень часто приезжал сюда", - указал сербский лидер.Глава сербского государства осудил попытки политических оппонентов уличить его в создании секретности вокруг приезда замглавы МИД РФ, также осудил явные упреки некоторых политиков и донесения посольствам стран Запада."Если я хотел скрыть, был таким глупым и хотел скрыть то, где было 20 человек, то почему бы хотел это сделать? Может быть, чтобы защитить Сербию от дополнительного давления, а зачем тогда они меня раскрывают? Они что, профессиональные доносчики, которые говорят - посмотрите, дорогие наши западники, он хотел что-то скрыть от вас?" - сказал Вучич и напомнил, что немецкая оккупационная администрация в Белграде в 1943 году выпустила официальное сообщение, которым призвала прекратить докладывать ей о перемещениях подпольщиков, "потому что уже есть больше штатных доносчиков, чем требуется".По его словам, страны Запада были отлично осведомлены о пребывании замглавы МИД РФ, и сербские спецслужбы выявили 10 автомобилей и их пассажиров, которые следили за передвижением Грушко по Белграду."Задержим их, потом отпустим, опять задержим и опять отпустим. А когда приедут с Запада - за ними следят с Востока", - подчеркнул Вучич и отметил, что Белград стал похож на Касабланку во время Второй Мировой войны.

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824754040.html

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в мире, александр вучич, александр грушко, белград (город), россия, сербия