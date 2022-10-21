https://ria.ru/20221021/sdelka-1825615415.html

Препятствий для продления зерновой сделки нет, заявил Эрдоган

Препятствий для продления зерновой сделки нет, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.10.2022

Препятствий для продления зерновой сделки нет, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что препятствия для продления "зерновой сделки" нет. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:04

2022-10-21T12:04

2022-10-21T12:04

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что препятствия для продления "зерновой сделки" нет.Срок действия сделки завершается 19 ноября."В рамках инициативы черноморского зернового коридора по состоянию на 20 октября 2022 года 363 судна доставили на мировые рынки 8 миллионов тонн зерна и других продовольственных товаров. 62 процента грузов из украинских портов отправились в Европу, 19,5 процента - в Азию, 13 процентов - в Африку и 5,3 процента - на Ближний Восток. Наименее развитые страны получили 454 626 тонн пшеницы, что составляет всего 5,7 процента. Среди продуктов выделяются кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Их доля в общем объеме составляет около 96 процентов. Нет никаких препятствий для продления договора на отгрузку. Я снова убедился в этом на встрече с господином (Владимиром) Зеленским и на встрече с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Но если в это время возникнет какая-либо блокировка, нет никаких препятствий для ее преодоления", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221020/zerno-1825329854.html

https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, турция, оон, европа, в мире, украина