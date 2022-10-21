https://ria.ru/20221021/sdek-1825770420.html

СДЭК возобновила логистику с Крымом

СДЭК возобновила логистику с Крымом - РИА Новости, 21.10.2022

СДЭК возобновила логистику с Крымом

Логистическая компания СДЭК возобновила доставку посылок из Крыма и в Крым, приостановленную после теракта на мосту через Керченский пролив, сообщила компания. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:04

2022-10-21T18:04

2022-10-21T18:08

керченский пролив

россия

сдэк

крымский мост

ozon

почта россии

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Логистическая компания СДЭК возобновила доставку посылок из Крыма и в Крым, приостановленную после теракта на мосту через Керченский пролив, сообщила компания."Уважаемые клиенты, рады сообщить, что вы снова можете отправлять посылки из Крыма и в Крым. Сообщение между полуостровом и материком возобновлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже сегодня клиенты смогут рассчитать стоимость доставки в калькуляторе, оформить и отправить свою посылку.11 октября компания сообщала о том, что приостанавливает прием и доставку посылок в Крым и из Крыма на неопределенный срок. Кроме того, о возможных задержках в доставке почтовых отправлений в Крым сообщали РИА Новости в пресс-службе "Почты России". Маркетплейс Ozon отмечал, что временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться. Служба доставки Boxberry также уведомила клиентов о том, что сроки доставки в Крым и из Крыма временно увеличены.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221013/pensii-1823744589.html

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

керченский пролив

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