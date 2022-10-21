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СДЭК возобновила логистику с Крымом - РИА Новости, 21.10.2022
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СДЭК возобновила логистику с Крымом
СДЭК возобновила логистику с Крымом - РИА Новости, 21.10.2022
СДЭК возобновила логистику с Крымом
Логистическая компания СДЭК возобновила доставку посылок из Крыма и в Крым, приостановленную после теракта на мосту через Керченский пролив, сообщила компания. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:04
2022-10-21T18:08
керченский пролив
россия
сдэк
крымский мост
ozon
почта россии
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Логистическая компания СДЭК возобновила доставку посылок из Крыма и в Крым, приостановленную после теракта на мосту через Керченский пролив, сообщила компания."Уважаемые клиенты, рады сообщить, что вы снова можете отправлять посылки из Крыма и в Крым. Сообщение между полуостровом и материком возобновлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже сегодня клиенты смогут рассчитать стоимость доставки в калькуляторе, оформить и отправить свою посылку.11 октября компания сообщала о том, что приостанавливает прием и доставку посылок в Крым и из Крыма на неопределенный срок. Кроме того, о возможных задержках в доставке почтовых отправлений в Крым сообщали РИА Новости в пресс-службе "Почты России". Маркетплейс Ozon отмечал, что временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться. Служба доставки Boxberry также уведомила клиентов о том, что сроки доставки в Крым и из Крыма временно увеличены.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221013/pensii-1823744589.html
https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html
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керченский пролив, россия, сдэк, крымский мост, ozon, почта россии, чп на крымском мосту
Керченский пролив, Россия, СДЭК, Крымский мост, Ozon, Почта России, ЧП на Крымском мосту
18:04 21.10.2022 (обновлено: 18:08 21.10.2022)
 
СДЭК возобновила логистику с Крымом

СДЭК возобновила доставку посылок из Крыма и в республику после теракта на мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Логистическая компания СДЭК возобновила доставку посылок из Крыма и в Крым, приостановленную после теракта на мосту через Керченский пролив, сообщила компания.
"Уважаемые клиенты, рады сообщить, что вы снова можете отправлять посылки из Крыма и в Крым. Сообщение между полуостровом и материком возобновлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже сегодня клиенты смогут рассчитать стоимость доставки в калькуляторе, оформить и отправить свою посылку.
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11 октября компания сообщала о том, что приостанавливает прием и доставку посылок в Крым и из Крыма на неопределенный срок. Кроме того, о возможных задержках в доставке почтовых отправлений в Крым сообщали РИА Новости в пресс-службе "Почты России". Маркетплейс Ozon отмечал, что временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных может задерживаться. Служба доставки Boxberry также уведомила клиентов о том, что сроки доставки в Крым и из Крыма временно увеличены.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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Керченский проливРоссияСДЭККрымский мостOzonПочта РоссииЧП на Крымском мосту
 
 
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