https://ria.ru/20221021/sbu-1825687159.html
Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами
Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами - РИА Новости, 21.10.2022
Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами
Сотрудники Службы безопасности Украины на этой неделе просили о встрече с белорусскими силовиками, сообщил Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:02
2022-10-21T15:02
2022-10-21T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
белоруссия
служба безопасности украины
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МИНСК, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины на этой неделе просили о встрече с белорусскими силовиками, сообщил Александр Лукашенко.Политик уточнил, что самые главные вопросы всегда обсуждаются непублично."Это я по своему характеру <…> Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — подчеркнул Лукашенко.Он также прокомментировал сообщения о том, что СБУ объявила белорусского президента в розыск. Глава государства ответил на это, "пускай приезжают, если хотят".Сообщения о розыске распространились в Telegram-каналах. Позднее представитель СБУ заявил украинским СМИ, что эта информация не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Служба безопасности Украины
15:02 21.10.2022 (обновлено: 15:30 21.10.2022)
Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами
Президент Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими специалистами