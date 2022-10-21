https://ria.ru/20221021/sbu-1825687159.html

Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

Сотрудники Службы безопасности Украины на этой неделе просили о встрече с белорусскими силовиками, сообщил Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:02

2022-10-21T15:02

2022-10-21T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

служба безопасности украины

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МИНСК, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины на этой неделе просили о встрече с белорусскими силовиками, сообщил Александр Лукашенко.Политик уточнил, что самые главные вопросы всегда обсуждаются непублично."Это я по своему характеру <…> Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — подчеркнул Лукашенко.Он также прокомментировал сообщения о том, что СБУ объявила белорусского президента в розыск. Глава государства ответил на это, "пускай приезжают, если хотят".Сообщения о розыске распространились в Telegram-каналах. Позднее представитель СБУ заявил украинским СМИ, что эта информация не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лукашенко, белоруссия, служба безопасности украины