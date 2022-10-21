https://ria.ru/20221021/sbu-1825672284.html

Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично

Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников Службы безопасности Украины приехать в Минск и встретиться с ним, если это необходимо. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:18

2022-10-21T14:18

2022-10-21T15:47

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служба безопасности украины

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МИНСК, 21 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников Службы безопасности Украины приехать в Минск и встретиться с ним, если это необходимо.Так он прокомментировал сообщения о том, что СБУ объявила белорусского лидера в розыск."А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят", — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.Президент добавил, что СБУ ранее на этой неделе запрашивала встречу с белорусскими коллегами, на что он также ответил согласием. Глава государства подчеркнул, что самые важные вопросы всегда обсуждаются непублично."Это я по своему характеру. <…> Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — подчеркнул Лукашенко.Информация о том, что Лукашенко объявили в розыск на Украине, появилась в Telegram-каналах, позднее это опровергла сама СБУ.

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html

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Кирилл Волков

белоруссия, служба безопасности украины, в мире, александр лукашенко, украина