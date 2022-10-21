https://ria.ru/20221021/sbu-1825672284.html
Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично
Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично - РИА Новости, 21.10.2022
Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников Службы безопасности Украины приехать в Минск и встретиться с ним, если это необходимо. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:18
2022-10-21T14:18
2022-10-21T15:47
белоруссия
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МИНСК, 21 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников Службы безопасности Украины приехать в Минск и встретиться с ним, если это необходимо.Так он прокомментировал сообщения о том, что СБУ объявила белорусского лидера в розыск."А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят", — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.Президент добавил, что СБУ ранее на этой неделе запрашивала встречу с белорусскими коллегами, на что он также ответил согласием. Глава государства подчеркнул, что самые важные вопросы всегда обсуждаются непублично."Это я по своему характеру. <…> Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — подчеркнул Лукашенко.Информация о том, что Лукашенко объявили в розыск на Украине, появилась в Telegram-каналах, позднее это опровергла сама СБУ.
https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, служба безопасности украины, в мире, александр лукашенко, украина
Белоруссия, Служба безопасности Украины, В мире, Александр Лукашенко, Украина
14:18 21.10.2022 (обновлено: 15:47 21.10.2022)
Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично
Лукашенко пригласил СБУ в Белоруссию и предложил им все обсудить
МИНСК, 21 окт — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил
сотрудников Службы безопасности Украины приехать в Минск и встретиться с ним, если это необходимо.
Так он прокомментировал сообщения о том, что СБУ
объявила белорусского лидера в розыск.
"А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят", — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.
Президент добавил, что СБУ ранее на этой неделе запрашивала встречу с белорусскими коллегами, на что он также ответил согласием. Глава государства подчеркнул, что самые важные вопросы всегда обсуждаются непублично.
"Это я по своему характеру. <…> Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — подчеркнул Лукашенко.
Информация о том, что Лукашенко объявили в розыск на Украине, появилась в Telegram-каналах, позднее это опровергла сама СБУ.