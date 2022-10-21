https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825825220.html

Россия расширила ограничения против подсанкционных резидентов Украины

Россия расширила ограничения против подсанкционных резидентов Украины - РИА Новости, 21.10.2022

Россия расширила ограничения против подсанкционных резидентов Украины

Правительство России расширило санкции против подсанкционных резидентов Украины, введенные в соответствии с указом президента от 1 ноября 2018 года № 1300,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T23:00

2022-10-21T23:00

2022-10-21T23:00

экономика

россия

украина

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство России расширило санкции против подсанкционных резидентов Украины, введенные в соответствии с указом президента от 1 ноября 2018 года № 1300, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Расширение предполагает блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящегося на территории РФ, а также запрет на вывод капитала из страны и запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в РФ товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, за исключением товаров, ввозимых физлицами для личного пользования."Определить в качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню согласно приложению №1 и юридических лиц по перечню согласно приложению №2, а также в отношении контролируемых указанными физическим и юридическим лицами организаций (далее - подсанкционные лица), блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих подсанкционным лицам,... а также запрет на перечисление средств за пределы территории Российской Федерации, а также запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица...", - говорится в постановлении.Отмечается, что предусмотренные запреты применяются при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что внешнеэкономические и/или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами либо в пользу таких лиц.Обеспечение принятия мер по недопущению выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, а также изъятие таких товаров, обнаруженных при проведении таможенного контроля, возложено на ФТС.

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825376298.html

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820854577.html

россия

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экономика, россия, украина, федеральная таможенная служба (фтс россии)