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Евросоюз заявил о готовности вводить новые санкции против России - РИА Новости, 21.10.2022
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Евросоюз заявил о готовности вводить новые санкции против России
Евросоюз заявил о готовности вводить новые санкции против России - РИА Новости, 21.10.2022
Евросоюз заявил о готовности вводить новые санкции против России
ЕС заявил, что готов продолжать при необходимости вводить новые санкции против России, но не анонсировал никаких новых мер, следует из опубликованных выводов по РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:20
2022-10-21T16:32
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. ЕС заявил, что готов продолжать при необходимости вводить новые санкции против России, но не анонсировал никаких новых мер, следует из опубликованных выводов по итогам саммита Евросоюза.В ЕС подчеркнули важность обеспечить исполнение уже введенных антироссийских санкций, а также пресекать их обход."ЕС призывает все страны присоединиться к европейским санкциям. Усилия в этом направлении следует активизировать", - отмечается в выводах по итогам европейской встречи в верхах.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
16:20 21.10.2022 (обновлено: 16:32 21.10.2022)
 
Евросоюз заявил о готовности вводить новые санкции против России

Евросоюз заявил о готовности вводить новые санкции против России в случае необходимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. ЕС заявил, что готов продолжать при необходимости вводить новые санкции против России, но не анонсировал никаких новых мер, следует из опубликованных выводов по итогам саммита Евросоюза.
"ЕС еще более усилил свои ограничительные меры против России и остается готовым продолжить это делать", - указывается в документе.
В ЕС подчеркнули важность обеспечить исполнение уже введенных антироссийских санкций, а также пресекать их обход.
"ЕС призывает все страны присоединиться к европейским санкциям. Усилия в этом направлении следует активизировать", - отмечается в выводах по итогам европейской встречи в верхах.
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