https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825689413.html

США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ

США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2022

США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ

Правительственная делегация США посетила накануне Турцию и предостерегла бизнесменов от торговых сделок с Россией, пишет газета Dünya со ссылкой на источники в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:08

2022-10-21T15:08

2022-10-21T16:16

экономика

турция

россия

сша

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_14e2aa7c415fbf0f9c9f2387c56b4acc.jpg

АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Правительственная делегация США посетила накануне Турцию и предостерегла бизнесменов от торговых сделок с Россией, пишет газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.Уточняется, что в июне неправительственные организации уже присылали письмо по этому вопросу. По словам автора статьи, Запад недоволен "ускорением темпов торговли с Россией через Турцию"."Делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции", — пишет издание.По данным СМИ, в отношении турецких грузовиков уже начали применять нетарифные барьеры для замедления потока товаров. Однако решение Анкары разрешить с марта параллельный импорт в Россию превратило Турцию в "транзитный хаб", многие российские компании открыли здесь свои представительства. Число таких фирм за восемь месяцев 2022-го выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации Института статистики Турции, с января по сентябрь экспорт в Россию увеличился на 43 процента, превысив показатель в пять миллиардов долларов. В свою очередь, Турция импортировала товаров на 45 миллиардов долларов, что на 125 процентов больше в годовом исчислении, подытожил автор статьи.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.При этом, по данным издания The National Interest, профицит внешней торговли России во втором квартале этого года составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Такому успеху способствуют высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825617926.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/potok-1824863783.html

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825530126.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии