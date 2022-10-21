https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825689413.html
США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ
США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2022
США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ
Правительственная делегация США посетила накануне Турцию и предостерегла бизнесменов от торговых сделок с Россией, пишет газета Dünya со ссылкой на источники в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:08
2022-10-21T15:08
2022-10-21T16:16
экономика
турция
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_14e2aa7c415fbf0f9c9f2387c56b4acc.jpg
АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Правительственная делегация США посетила накануне Турцию и предостерегла бизнесменов от торговых сделок с Россией, пишет газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.Уточняется, что в июне неправительственные организации уже присылали письмо по этому вопросу. По словам автора статьи, Запад недоволен "ускорением темпов торговли с Россией через Турцию"."Делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции", — пишет издание.По данным СМИ, в отношении турецких грузовиков уже начали применять нетарифные барьеры для замедления потока товаров. Однако решение Анкары разрешить с марта параллельный импорт в Россию превратило Турцию в "транзитный хаб", многие российские компании открыли здесь свои представительства. Число таких фирм за восемь месяцев 2022-го выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации Института статистики Турции, с января по сентябрь экспорт в Россию увеличился на 43 процента, превысив показатель в пять миллиардов долларов. В свою очередь, Турция импортировала товаров на 45 миллиардов долларов, что на 125 процентов больше в годовом исчислении, подытожил автор статьи.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.При этом, по данным издания The National Interest, профицит внешней торговли России во втором квартале этого года составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Такому успеху способствуют высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825617926.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/potok-1824863783.html
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825530126.html
турция
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_4aca191fa1fd79f5863cafa170758996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Россия, США, Санкции, Санкции в отношении России
15:08 21.10.2022 (обновлено: 16:16 21.10.2022)
США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ
Dünya: правительство США предупредило бизнес Турции о санкциях за торговлю с Россией
АНКАРА, 21 окт — РИА Новости.
Правительственная делегация США посетила накануне Турцию и предостерегла бизнесменов от торговых сделок с Россией, пишет
газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.
Уточняется, что в июне неправительственные организации уже присылали письмо по этому вопросу. По словам автора статьи, Запад недоволен "ускорением темпов торговли с Россией через Турцию".
"Делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции", — пишет издание.
По данным СМИ, в отношении турецких грузовиков уже начали применять нетарифные барьеры для замедления потока товаров. Однако решение Анкары разрешить с марта параллельный импорт в Россию превратило Турцию в "транзитный хаб", многие российские компании открыли здесь свои представительства. Число таких фирм за восемь месяцев 2022-го выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно информации Института статистики Турции, с января по сентябрь экспорт в Россию увеличился на 43 процента, превысив показатель в пять миллиардов долларов. В свою очередь, Турция импортировала товаров на 45 миллиардов долларов, что на 125 процентов больше в годовом исчислении, подытожил автор статьи.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы
, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
При этом, по данным издания The National Interest, профицит внешней торговли России во втором квартале этого года составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Такому успеху способствуют высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.