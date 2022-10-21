https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825623968.html
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике
Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:32
2022-10-21T12:32
2022-10-21T12:32
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россия
латвия
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сообщает издание Politico со ссылкой на документ."Документ включает <...> ограничения на технологии и энергоносители, такие как запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. В нем также предлагается ввести дополнительные ограничения на товары, такие как российские алмазы", - говорится в сообщении издания.Предполагается, что Польша и Прибалтика смогут обсудить свой проект с другими лидерами ЕС 21 октября. Однако, как отмечают дипломаты, принятие нового пакета антироссийских санкций в ближайшее время не ожидается.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825617926.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, латвия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Латвия, Евросоюз
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике
Politico: Польша предложила ЕС запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике