https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825623968.html

СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике

СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике

Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:32

2022-10-21T12:32

2022-10-21T12:32

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сообщает издание Politico со ссылкой на документ."Документ включает <...> ограничения на технологии и энергоносители, такие как запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. В нем также предлагается ввести дополнительные ограничения на товары, такие как российские алмазы", - говорится в сообщении издания.Предполагается, что Польша и Прибалтика смогут обсудить свой проект с другими лидерами ЕС 21 октября. Однако, как отмечают дипломаты, принятие нового пакета антироссийских санкций в ближайшее время не ожидается.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825617926.html

польша

россия

латвия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, латвия, евросоюз