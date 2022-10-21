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СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике
Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:32
2022-10-21T12:32
в мире
польша
россия
латвия
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сообщает издание Politico со ссылкой на документ."Документ включает &lt;...&gt; ограничения на технологии и энергоносители, такие как запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. В нем также предлагается ввести дополнительные ограничения на товары, такие как российские алмазы", - говорится в сообщении издания.Предполагается, что Польша и Прибалтика смогут обсудить свой проект с другими лидерами ЕС 21 октября. Однако, как отмечают дипломаты, принятие нового пакета антироссийских санкций в ближайшее время не ожидается.
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в мире, польша, россия, латвия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Латвия, Евросоюз
12:32 21.10.2022
 
СМИ: ЕС предложили запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике

Politico: Польша предложила ЕС запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Польша, Латвия, Литва и Эстония представили новый список возможных санкций в отношении РФ, предлагается, в частности, запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сообщает издание Politico со ссылкой на документ.
"Документ включает <...> ограничения на технологии и энергоносители, такие как запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. В нем также предлагается ввести дополнительные ограничения на товары, такие как российские алмазы", - говорится в сообщении издания.
Предполагается, что Польша и Прибалтика смогут обсудить свой проект с другими лидерами ЕС 21 октября. Однако, как отмечают дипломаты, принятие нового пакета антироссийских санкций в ближайшее время не ожидается.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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