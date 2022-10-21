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Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России - РИА Новости, 21.10.2022
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Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России
Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России - РИА Новости, 21.10.2022
Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России
Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что новый пакет европейских санкций против России был предложен для обсуждения странами ЕС. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:12
2022-10-21T12:12
в мире
кая каллас
украина
россия
евросоюз
эстония
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что новый пакет европейских санкций против России был предложен для обсуждения странами ЕС.Саммит ЕС проходит 20 и 21 октября в Брюсселе. В центре обсуждения -энергетический кризис и помощь Украине.Каллас пояснила, что поддерживает создание специального трибунала за преступления, совершенные на Украине. "Я считаю, что мы должны сделать несколько вещей. Прежде всего, мы должны обсудить использование замороженных активов, и как мы можем использовать их на пользу Украины… Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц", - указала она.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, кая каллас, украина, россия, евросоюз, эстония, санкции в отношении россии, санкции, европа
В мире, Кая Каллас, Украина, Россия, Евросоюз, Эстония, Санкции в отношении России, Санкции, Европа
12:12 21.10.2022
 
Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России

Премьер Эстонии Каллас: ЕС предложили для обсуждения новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что новый пакет европейских санкций против России был предложен для обсуждения странами ЕС.
Саммит ЕС проходит 20 и 21 октября в Брюсселе. В центре обсуждения -энергетический кризис и помощь Украине.
"Мы предложили новый пакет, но становится все сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости", - сказала она.
Каллас пояснила, что поддерживает создание специального трибунала за преступления, совершенные на Украине. "Я считаю, что мы должны сделать несколько вещей. Прежде всего, мы должны обсудить использование замороженных активов, и как мы можем использовать их на пользу Украины… Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц", - указала она.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:18
В Эстонии обсуждают снос советских памятников из списка объектов культуры
 
В миреКая КалласУкраинаРоссияЕвросоюзЭстонияСанкции в отношении РоссииСанкцииЕвропа
 
 
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