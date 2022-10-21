https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825617926.html

Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России

Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России - РИА Новости, 21.10.2022

Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России

Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что новый пакет европейских санкций против России был предложен для обсуждения странами ЕС. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:12

2022-10-21T12:12

2022-10-21T12:12

в мире

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что новый пакет европейских санкций против России был предложен для обсуждения странами ЕС.Саммит ЕС проходит 20 и 21 октября в Брюсселе. В центре обсуждения -энергетический кризис и помощь Украине.Каллас пояснила, что поддерживает создание специального трибунала за преступления, совершенные на Украине. "Я считаю, что мы должны сделать несколько вещей. Прежде всего, мы должны обсудить использование замороженных активов, и как мы можем использовать их на пользу Украины… Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц", - указала она.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221020/pamyatniki-1825493527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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