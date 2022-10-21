https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825613985.html
В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана
В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана - РИА Новости, 21.10.2022
В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана
Китай выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой основы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:01
2022-10-21T12:01
2022-10-21T12:30
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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой основы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение ЕС санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников, которые неоднократно отрицали и Москва, и Тегеран."Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН и не основанных на международном праве", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно способствовать деэскалации ситуации.Европейский союз в четверг опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было.Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.Под ограничительные меры попал, в частности, иранский исследовательский центр Shahed aviation industries. В ЕС утверждают, что компания "отвечает за проектировку и разработку иранских БПЛА серии Shahed". Беспилотники этой серии, по мнению Евросоюза, были поставлены в Россию и используются в конфликте на Украине. Это, по логике ЕС, означает, что "компания несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".В числе попавших под европейские санкции за Украину физлиц значатся глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и другие военачальники.Ранее в ЕС заявили, что собрали достаточно доказательств о якобы применении в конфликте на Украине беспилотников иранского происхождения и готовят санкционный ответ, при этом сами доказательства не обнародовали. Индивидуальные санкции ЕС предусматривают запрет на поездки фигурантов в страны союза, у физлиц и организаций также замораживаются все активы на европейской территории.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824902233.html
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в мире, мид кнр, китай, иран, россия, украина, евросоюз, оон, джейк салливан, мария захарова
В мире, МИД КНР, Китай, Иран, Россия, Украина, Евросоюз, ООН, Джейк Салливан, Мария Захарова
12:01 21.10.2022 (обновлено: 12:30 21.10.2022)
В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана
В МИД КНР выступили против санкций ЕС в отношении иранского разработчика беспилотников
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой основы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение ЕС санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников, которые неоднократно отрицали и Москва, и Тегеран.
"Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН
и не основанных на международном праве", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно способствовать деэскалации ситуации.
Европейский союз в четверг опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было.
Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.
Под ограничительные меры попал, в частности, иранский исследовательский центр Shahed aviation industries. В ЕС утверждают, что компания "отвечает за проектировку и разработку иранских БПЛА серии Shahed". Беспилотники этой серии, по мнению Евросоюза, были поставлены в Россию и используются в конфликте на Украине
. Это, по логике ЕС, означает, что "компания несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
В числе попавших под европейские санкции за Украину физлиц значатся глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и другие военачальники.
Ранее в ЕС заявили, что собрали достаточно доказательств о якобы применении в конфликте на Украине беспилотников иранского происхождения и готовят санкционный ответ, при этом сами доказательства не обнародовали. Индивидуальные санкции ЕС предусматривают запрет на поездки фигурантов в страны союза, у физлиц и организаций также замораживаются все активы на европейской территории.
Помощник президента США
по нацбезопасности Джейк Салливан
в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана
Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".