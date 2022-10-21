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В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана

В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана - РИА Новости, 21.10.2022

В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана

Китай выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой основы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:01

2022-10-21T12:01

2022-10-21T12:30

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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой основы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение ЕС санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников, которые неоднократно отрицали и Москва, и Тегеран."Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН и не основанных на международном праве", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно способствовать деэскалации ситуации.Европейский союз в четверг опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было.Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.Под ограничительные меры попал, в частности, иранский исследовательский центр Shahed aviation industries. В ЕС утверждают, что компания "отвечает за проектировку и разработку иранских БПЛА серии Shahed". Беспилотники этой серии, по мнению Евросоюза, были поставлены в Россию и используются в конфликте на Украине. Это, по логике ЕС, означает, что "компания несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".В числе попавших под европейские санкции за Украину физлиц значатся глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и другие военачальники.Ранее в ЕС заявили, что собрали достаточно доказательств о якобы применении в конфликте на Украине беспилотников иранского происхождения и готовят санкционный ответ, при этом сами доказательства не обнародовали. Индивидуальные санкции ЕС предусматривают запрет на поездки фигурантов в страны союза, у физлиц и организаций также замораживаются все активы на европейской территории.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824902233.html

https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html

https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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