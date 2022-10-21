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Опрос: более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций - РИА Новости, 21.10.2022
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Опрос: более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций
Опрос: более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций - РИА Новости, 21.10.2022
Опрос: более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций
Более половины (58%) жителей Кипра против антироссийских санкций, а подавляющее большинство (86%) выступают против отправки оружия с Кипра на Украину,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:00
2022-10-21T11:00
в мире
кипр
россия
никос анастасиадис
нато
украина
сергей лавров
дмитрий песков
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Более половины (58%) жителей Кипра против антироссийских санкций, а подавляющее большинство (86%) выступают против отправки оружия с Кипра на Украину, свидетельствуют данные опроса, проведенного по запросу Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Высказываясь о позиции Кипра по кризису на Украине, 54% респондентов отметили, что правительство Кипра должно было осудить действия России на Украине, 41% считает, что оно не должно было этого делать, 5% не имеют мнения на этот счет.На вопрос, должен ли Кипр участвовать в антироссийских санкциях Евросоюза, отрицательно ответили 58% опрошенных, 36% поддержали санкции, 6% не имеют мнения.Против отправки военной помощи на Украину высказались 86% респондентов, "за" - 9%, не имеют мнения 5%.При этом абсолютное большинство (90%) респондентов считают, что ситуация на Украине оказала негативное влияние на экономику Кипра.Среди важнейших проблем, с которыми Кипр сталкивается сегодня, 26% респондентов назвали высокие цены и стоимость жизни, 18% - коррупцию, 15% - экономику. Отношения с Турцией беспокоят 8% киприотов, столько же считают проблемой миграцию, 3% важнейшей проблемой назвали пандемию. Всего 1% опрошенных среди главных проблем назвал конфликт на Украине.На фоне роста цен наибольшее беспокойство у респондентов вызывает рост стоимости продуктов (37%), электроэнергии (31%), бензина (25%).Всего 13% опрошенных считают, что страна движется в "правильном направлении", 62% считают, что в ошибочном, 69% опрошенных киприотов недовольны работой Никоса Анастасиадиса на посту президента, 28% - удовлетворены.Интересуются предстоящими в феврале 2023 года президентскими выборами 63% респондентов.На предстоящих президентских выборах 30,5% респондентов поддерживают бывшего главу МИД Никоса Христодулидиса, 19% - лидера правящей партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аверофа Неофиту, 17% - представителя левой оппозиции Андреаса Мавроянниса.Опрос проводила компания CMRC в период с 4 по 14 октября 2022 года, опрошены 1224 человека методом телефонного интервью по репрезентативной выборке, погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825423081.html
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825317412.html
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в мире, кипр, россия, никос анастасиадис, нато, украина, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Кипр, Россия, Никос Анастасиадис, НАТО, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
11:00 21.10.2022
 
Опрос: более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций

Опрос CyBC показал, что 58 процентов жителей Кипра выступили против антироссийских санкций

© AP Photo / Petros KaradjiasПопулярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Более половины (58%) жителей Кипра против антироссийских санкций, а подавляющее большинство (86%) выступают против отправки оружия с Кипра на Украину, свидетельствуют данные опроса, проведенного по запросу Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 16:34
Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых
Высказываясь о позиции Кипра по кризису на Украине, 54% респондентов отметили, что правительство Кипра должно было осудить действия России на Украине, 41% считает, что оно не должно было этого делать, 5% не имеют мнения на этот счет.
На вопрос, должен ли Кипр участвовать в антироссийских санкциях Евросоюза, отрицательно ответили 58% опрошенных, 36% поддержали санкции, 6% не имеют мнения.
Против отправки военной помощи на Украину высказались 86% респондентов, "за" - 9%, не имеют мнения 5%.
При этом абсолютное большинство (90%) респондентов считают, что ситуация на Украине оказала негативное влияние на экономику Кипра.
Среди важнейших проблем, с которыми Кипр сталкивается сегодня, 26% респондентов назвали высокие цены и стоимость жизни, 18% - коррупцию, 15% - экономику. Отношения с Турцией беспокоят 8% киприотов, столько же считают проблемой миграцию, 3% важнейшей проблемой назвали пандемию. Всего 1% опрошенных среди главных проблем назвал конфликт на Украине.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 12:01
ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции
На фоне роста цен наибольшее беспокойство у респондентов вызывает рост стоимости продуктов (37%), электроэнергии (31%), бензина (25%).
Всего 13% опрошенных считают, что страна движется в "правильном направлении", 62% считают, что в ошибочном, 69% опрошенных киприотов недовольны работой Никоса Анастасиадиса на посту президента, 28% - удовлетворены.
Интересуются предстоящими в феврале 2023 года президентскими выборами 63% респондентов.
На предстоящих президентских выборах 30,5% респондентов поддерживают бывшего главу МИД Никоса Христодулидиса, 19% - лидера правящей партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аверофа Неофиту, 17% - представителя левой оппозиции Андреаса Мавроянниса.
Опрос проводила компания CMRC в период с 4 по 14 октября 2022 года, опрошены 1224 человека методом телефонного интервью по репрезентативной выборке, погрешность не превышает 2,5%.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 23:57
В СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов
 
В миреКипрРоссияНикос АнастасиадисНАТОУкраинаСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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