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Биография Елены Санаевой

Биография Елены Санаевой - РИА Новости, 21.10.2022

Биография Елены Санаевой

Актриса театра и кино, народная артистка России Елена Всеволодовна Санаева родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье знаменитого... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T01:14

2022-10-21T01:14

2022-10-21T01:14

справки

елена санаева

самара

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Актриса театра и кино, народная артистка России Елена Всеволодовна Санаева родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье знаменитого советского актера Всеволода Санаева (1912-1996). В 1966 году окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Михаила Царева.Работала в Театре-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера) в Москве.С 2009 года – актриса театра "Школа современной пьесы", играла в спектаклях "Звездная Болезнь", "Медведь". В настоящее время занята в спектаклях "Дурочка и зэк", "Фаина. Эшелон", "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное". В кино Елена Санаева дебютировала в фильме Загида Сабитова "Генерал Рахимов" (1967).В 1969 году исполнила главную роль в фильме "Главный свидетель" по мотивам рассказов Антона Чехова "Бабы", "Трубная площадь", "Сирена" и "В суде". После его съемок актрису заметил режиссер Василий Шукшин и пригласил в киноальманах "Странные люди", в котором она играла свою роль в дуэте с отцом. Позднее они вновь появлялись в паре у Шукшина в лирической комедии "Печки-лавочки" (1972). В 1975 году в фильме "Приключения Буратино" Санаева исполнила главную роль лисы Алисы, которая принесла ей всенародную славу. В 1983 году сыграла роль классной руководительницы в фильме "Чучело".Елена Санаева снималась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди них – "Дни хирурга Мишкина" (1976), "По улицам комод водили…" (1978), "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" (1979), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Раз, два, горе – не беда! " (1988), "Русский паровоз" (1995), "Нулевой километр" (2007), "Ключ к его сердцу" (2016), "Парфюмерша" (2013, 2017), "Следствие любви" (2017), "Водоворот" (2020). В 2005 году стала режиссером документального фильма "Трудно быть Германом".Актриса озвучила персонажей анимационных фильмов "Слоненок пошел учиться" (1984), "Боцман и попугай" (1985), "Приключения пингвиненка Лоло" (1986-1987), "Счастливый Григорий" (1987); героев фильмов "Случай из следственной практики" (1968) и "Золотое руно" (1981).Елена Санаева – Народная артистка РФ (2022). Награждена орденом Дружбы (2010). В 2008 году на XVI фестивале актеров кино "Созвездие-2008" в Твери была удостоена премии в номинации "Лучшая эпизодическая женская роль" за роль в фильме "Нулевой километр" (2007). Лауреат премии "Фигаро" имени Андрея Миронова в номинации "За преданность искусству" (2022). Первый муж Елены Санаевой – инженер Владимир Конузин. В браке родился сын Павел Санаев – писатель, сценарист и кинорежиссер, автор бестселлера "Похороните меня за плинтусом". Второй муж – кинорежиссер и актер Ролан Быков (1929-1998).Елена Санаева в 2009 году в издательстве АСТ выпустила книгу Ролана Быкова "Заколдованная Принцесса". В 2010 году – его дневники "Я побит, начну сначала" и "Стихи Ролана Быкова".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, елена санаева, самара