https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html

В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца

В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца - РИА Новости, 21.10.2022

В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца

Прокуратура проверяет безопасность полетов в аэропорту Казани после столкновения самолета с зайцем на взлетной полосе, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:58

2022-10-21T12:58

2022-10-21T13:28

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

туризм

новости - туризм

россия

худжанд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731330565_0:107:3200:1907_1920x0_80_0_0_ab6c668c00e17f0c4fd8717a1e9d8b43.jpg

КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура проверяет безопасность полетов в аэропорту Казани после столкновения самолета с зайцем на взлетной полосе, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с происшествием в аэропорту Казани", - говорится в сообщении.По предварительным данным надзорного ведомства, 21 октября примерно в 03.09 мск в международном аэропорту "Казань" после взлета экипаж воздушного судна Airbus 321, выполнявшего рейс Казань - Худжанд, сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем. Воздушное судно продолжило полет в штатном режиме. После осмотра взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы доложил об обнаружении останков животного. Взлетно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние. На безопасность воздушных судов происшествие не повлияло.Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

худжанд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), новости - туризм, россия, худжанд