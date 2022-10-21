https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html
В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца
В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца - РИА Новости, 21.10.2022
В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца
Прокуратура проверяет безопасность полетов в аэропорту Казани после столкновения самолета с зайцем на взлетной полосе, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:58
2022-10-21T12:58
2022-10-21T13:28
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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура проверяет безопасность полетов в аэропорту Казани после столкновения самолета с зайцем на взлетной полосе, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с происшествием в аэропорту Казани", - говорится в сообщении.По предварительным данным надзорного ведомства, 21 октября примерно в 03.09 мск в международном аэропорту "Казань" после взлета экипаж воздушного судна Airbus 321, выполнявшего рейс Казань - Худжанд, сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем. Воздушное судно продолжило полет в штатном режиме. После осмотра взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы доложил об обнаружении останков животного. Взлетно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние. На безопасность воздушных судов происшествие не повлияло.Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), новости - туризм, россия, худжанд
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Туризм, Новости - Туризм, Россия, Худжанд
12:58 21.10.2022 (обновлено: 13:28 21.10.2022)
В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца
В аэропорту Казани самолет, вылетавший в Худжанд, при взлете столкнулся с зайцем