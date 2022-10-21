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Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег

Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег - РИА Новости, 21.10.2022

Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег

Руководству предприятий в Херсонской области при необходимости будет дана возможность перевезти оборудование на левый берег, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:36

2022-10-21T11:36

2022-10-21T11:36

владимир сальдо

марат хуснуллин

херсонская область

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководству предприятий в Херсонской области при необходимости будет дана возможность перевезти оборудование на левый берег, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."То, что нужно и возможно, будет предоставлена возможность руководителям предприятий перевезти на левый берег. Но такой особой потребности пока в этом нету", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Сальдо ранее обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.

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херсонская область

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Варвара Скокшина

владимир сальдо, марат хуснуллин, херсонская область , россия