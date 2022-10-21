https://ria.ru/20221021/saldo-1825602212.html
Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег
Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег - РИА Новости, 21.10.2022
Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег
Руководству предприятий в Херсонской области при необходимости будет дана возможность перевезти оборудование на левый берег, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:36
2022-10-21T11:36
2022-10-21T11:36
владимир сальдо
марат хуснуллин
херсонская область
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководству предприятий в Херсонской области при необходимости будет дана возможность перевезти оборудование на левый берег, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."То, что нужно и возможно, будет предоставлена возможность руководителям предприятий перевезти на левый берег. Но такой особой потребности пока в этом нету", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Сальдо ранее обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, марат хуснуллин, херсонская область , россия
Владимир Сальдо, Марат Хуснуллин, Херсонская область , Россия
Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег
Херсонским предприятиям дадут возможность перевезти оборудование на левый берег