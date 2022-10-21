13:02 21.10.2022 (обновлено: 16:37 21.10.2022)
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, заявил глава МЭА
Глава МЭА Бирол: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
Нефтяные качалки. Архивное фото
РИМ, 21 окт — РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи.
"Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента — и потеряла его точно навсегда", — заявил он в эфире итальянскому телеканалу Rainews24.
Бюрократ заметил, что три четверти экспорта российского природного газа приходится на европейский рынок, туда также поступало 55 процентов поставок нефти.
По словам директора МЭА, Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами, в особенности для газа. Бирол полагает, что для перевода поставок в Китай понадобится десять лет.
Он отметил, что российские месторождения сложны с точки зрения разработки и нуждаются в технологиях и инвестициях. "В будущем мы увидим, что производство газа и нефти упадет, потому что этих инвестиций будет не хватать. Сегодня я могу сказать, что Россия проигрывает энергетическую битву и для России это только начало", — резюмировал глава Международного энергетического агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А действия США, продавливающих полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций, включая введение потолка цен на нефть и газ.