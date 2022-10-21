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Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени - РИА Новости, 21.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221021/rubl-1825531177.html
Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени
Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени - РИА Новости, 21.10.2022
Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени
Пара доллар — рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев, а именно 57-67, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T01:15
2022-10-21T02:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
михаил васильев
рубль
доллар
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пара доллар — рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев, а именно 57-67, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он считает, что до конца октября рубль, скорее всего, продержит курс на укрепление, и это благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября. Пик его выплат придется на 25 и 28 октября. Аналитик также подчеркнул, что основную поддержку нацвалюте оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье.В ноябре он ждет умеренное ослабление российской валюты. Динамика "американца" будет зависеть от развития геополитической ситуации, возможных новых антироссийских санкций Запада, а также результатов промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. Во второй половине месяца рубль укрепится благодаря налоговым выплатам. Аналитик также не исключил возможность встречи президентов России и США 15-16 ноября на саммите G-20 на Бали, что, по его мнению, может снизить геополитическую напряженность и поддержать рубль.
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экономика, россия, сша, михаил васильев, рубль, доллар, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Михаил Васильев, Рубль, Доллар, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
01:15 21.10.2022 (обновлено: 02:18 21.10.2022)
 
Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени

Аналитик Васильев: до конца осени нацвалюта останется в диапазоне 57-67 рублей за доллар

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пара доллар — рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев, а именно 57-67, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он считает, что до конца октября рубль, скорее всего, продержит курс на укрепление, и это благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября. Пик его выплат придется на 25 и 28 октября. Аналитик также подчеркнул, что основную поддержку нацвалюте оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье.
"На руку рублю также сыграли сохранение жестких ограничений на движение капитала, отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации, проводимая Банком России в условиях санкционных рисков на недружественные валюты, а также вероятное сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5 процента на ближайшем заседании ЦБ 28 октября", — отметил Васильев.
В ноябре он ждет умеренное ослабление российской валюты. Динамика "американца" будет зависеть от развития геополитической ситуации, возможных новых антироссийских санкций Запада, а также результатов промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. Во второй половине месяца рубль укрепится благодаря налоговым выплатам. Аналитик также не исключил возможность встречи президентов России и США 15-16 ноября на саммите G-20 на Бали, что, по его мнению, может снизить геополитическую напряженность и поддержать рубль.
Монеты и банкноты - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАМихаил ВасильевРубльДолларМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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