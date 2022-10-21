01:15 21.10.2022 (обновлено: 02:18 21.10.2022)
Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени
Аналитик Васильев: до конца осени нацвалюта останется в диапазоне 57-67 рублей за доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пара доллар — рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев, а именно 57-67, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он считает, что до конца октября рубль, скорее всего, продержит курс на укрепление, и это благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября. Пик его выплат придется на 25 и 28 октября. Аналитик также подчеркнул, что основную поддержку нацвалюте оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье.
"На руку рублю также сыграли сохранение жестких ограничений на движение капитала, отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации, проводимая Банком России в условиях санкционных рисков на недружественные валюты, а также вероятное сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5 процента на ближайшем заседании ЦБ 28 октября", — отметил Васильев.
В ноябре он ждет умеренное ослабление российской валюты. Динамика "американца" будет зависеть от развития геополитической ситуации, возможных новых антироссийских санкций Запада, а также результатов промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. Во второй половине месяца рубль укрепится благодаря налоговым выплатам. Аналитик также не исключил возможность встречи президентов России и США 15-16 ноября на саммите G-20 на Бали, что, по его мнению, может снизить геополитическую напряженность и поддержать рубль.