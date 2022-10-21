https://ria.ru/20221021/rubl-1825531177.html

Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени

Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени - РИА Новости, 21.10.2022

Аналитик рассказал, что ждет рубль до конца осени

Пара доллар — рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев, а именно 57-67, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T01:15

2022-10-21T01:15

2022-10-21T02:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

михаил васильев

рубль

доллар

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пара доллар — рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев, а именно 57-67, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он считает, что до конца октября рубль, скорее всего, продержит курс на укрепление, и это благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября. Пик его выплат придется на 25 и 28 октября. Аналитик также подчеркнул, что основную поддержку нацвалюте оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье.В ноябре он ждет умеренное ослабление российской валюты. Динамика "американца" будет зависеть от развития геополитической ситуации, возможных новых антироссийских санкций Запада, а также результатов промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. Во второй половине месяца рубль укрепится благодаря налоговым выплатам. Аналитик также не исключил возможность встречи президентов России и США 15-16 ноября на саммите G-20 на Бали, что, по его мнению, может снизить геополитическую напряженность и поддержать рубль.

https://ria.ru/20221019/rubl-1825006170.html

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экономика, россия, сша, михаил васильев, рубль, доллар, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)