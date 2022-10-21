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"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса
"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса - РИА Новости, 21.10.2022
"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса
Почему частое употребление риса опасно для здоровья и как минимизировать риски, если вы привыкли регулярно включать блюда из этой крупы в свое меню, рассказал в РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T04:15
2022-10-21T04:15
2022-10-21T04:15
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Почему частое употребление риса опасно для здоровья и как минимизировать риски, если вы привыкли регулярно включать блюда из этой крупы в свое меню, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.По его словам, главная опасность риса — в высоком содержании крахмала.Попадая в наш организм, рис так же бурно выделяет крахмал, продолжил диетолог."Этот крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет. В дальнейшем — диабет второго типа, который потом плавно может перейти в диабет инсулинозависимый", — сказал Ковальков.Такой риск возникает при ежедневном употреблении риса. Если здоровый человек съедает чашку риса раз в две недели, то беспокоиться не о чем, отметил врач.Для дополнительного снижения риска развития преддиабета Ковальков посоветовал выбирать сорта риса, у которых низкий гликемический индекс — это показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта."Очень низкий гликемический индекс у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", — уточнил врач.Людям с повышенным уровнем инсулина от риса лучше отказаться, считает он. Какой у вас уровень инсулина, можно выяснить с помощью простого анализа в медицинской лаборатории."Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин", — добавил Алексей Ковальков.
https://ria.ru/20221018/bakterii-1824682562.html
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общество, россия, алексей ковальков, питание, еда, здоровье
Общество, Россия, Алексей Ковальков, Питание, Еда, Здоровье
"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса
Диетолог Ковальков предупредил о риске развития диабета из-за частого употребления риса
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Почему частое употребление риса опасно для здоровья и как минимизировать риски, если вы привыкли регулярно включать блюда из этой крупы в свое меню, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
По его словам, главная опасность риса — в высоком содержании крахмала.
"Если вы возьмете рис, который есть у вас дома, и зальете его водой с несколькими каплями йода, вы увидите, как вода сразу буквально почернеет, потому что пойдет реакция йода с крахмалом", — пояснил он.
Попадая в наш организм, рис так же бурно выделяет крахмал, продолжил диетолог.
"Этот крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет. В дальнейшем — диабет второго типа, который потом плавно может перейти в диабет инсулинозависимый", — сказал Ковальков.
Такой риск возникает при ежедневном употреблении риса. Если здоровый человек съедает чашку риса раз в две недели, то беспокоиться не о чем, отметил врач.
Для дополнительного снижения риска развития преддиабета Ковальков
посоветовал выбирать сорта риса, у которых низкий гликемический индекс — это показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта.
"Очень низкий гликемический индекс у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", — уточнил врач.
Людям с повышенным уровнем инсулина от риса лучше отказаться, считает он. Какой у вас уровень инсулина, можно выяснить с помощью простого анализа в медицинской лаборатории.
"Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин", — добавил Алексей Ковальков.