https://ria.ru/20221021/ris-1825530950.html

"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса

"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса - РИА Новости, 21.10.2022

"Толерантность к инсулину". Чем опасно ежедневное употребление риса

Почему частое употребление риса опасно для здоровья и как минимизировать риски, если вы привыкли регулярно включать блюда из этой крупы в свое меню, рассказал в РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T04:15

2022-10-21T04:15

2022-10-21T04:15

общество

россия

алексей ковальков

питание

еда

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Почему частое употребление риса опасно для здоровья и как минимизировать риски, если вы привыкли регулярно включать блюда из этой крупы в свое меню, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.По его словам, главная опасность риса — в высоком содержании крахмала.Попадая в наш организм, рис так же бурно выделяет крахмал, продолжил диетолог."Этот крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет. В дальнейшем — диабет второго типа, который потом плавно может перейти в диабет инсулинозависимый", — сказал Ковальков.Такой риск возникает при ежедневном употреблении риса. Если здоровый человек съедает чашку риса раз в две недели, то беспокоиться не о чем, отметил врач.Для дополнительного снижения риска развития преддиабета Ковальков посоветовал выбирать сорта риса, у которых низкий гликемический индекс — это показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта."Очень низкий гликемический индекс у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", — уточнил врач.Людям с повышенным уровнем инсулина от риса лучше отказаться, считает он. Какой у вас уровень инсулина, можно выяснить с помощью простого анализа в медицинской лаборатории."Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин", — добавил Алексей Ковальков.

https://ria.ru/20221018/bakterii-1824682562.html

https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html

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общество, россия, алексей ковальков, питание, еда, здоровье