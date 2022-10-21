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Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США
Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США - РИА Новости, 21.10.2022
Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США
Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:39
2022-10-21T08:39
2022-10-21T08:39
экономика
илон маск
джо байден
сша
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года."Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится - ред.) до весны 24-го года", - ответил он в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она "не будет иметь значительный характер".Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, илон маск, джо байден, сша
Экономика, Илон Маск, Джо Байден, США
Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США
Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года