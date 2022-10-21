https://ria.ru/20221021/retsessiya-1825553252.html

Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США

Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США - РИА Новости, 21.10.2022

Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике США

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:39

2022-10-21T08:39

2022-10-21T08:39

экономика

илон маск

джо байден

сша

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года."Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится - ред.) до весны 24-го года", - ответил он в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она "не будет иметь значительный характер".Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам, свидетельствуют данные американского министерства финансов.

https://ria.ru/20221021/twitter-1825535707.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, илон маск, джо байден, сша