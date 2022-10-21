https://ria.ru/20221021/rets-1825723579.html

РЭЦ: названы топ-3 способа продвижения продукции АПК РФ за рубежом

РЭЦ: названы топ-3 способа продвижения продукции АПК РФ за рубежом - РИА Новости, 21.10.2022

РЭЦ: названы топ-3 способа продвижения продукции АПК РФ за рубежом

Размещение образцов на полках демонстрационно-дегустационных павильонов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и приглашение в него потенциальных... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:27

2022-10-21T16:27

2022-10-21T16:27

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Размещение образцов на полках демонстрационно-дегустационных павильонов Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и приглашение в него потенциальных покупателей для дегустаций и переговоров, выставление продукции в крупных сетях и гипермаркетах с поддержкой листинга и маркетинговых акций, а также продвижение в социальных сетях инфлюенсерами – это самые эффективные механизмы продвижения продукции АПК за рубежом, озвучили свое мнение участники панельной дискуссии "Продвижение экспорта агропромышленного комплекса на зарубежных рынках в новых условиях. Российские павильоны", которая состоялась 21 октября на полях международного экспортного форума "Сделано в России"."Дискуссия развернулась вокруг действующих и перспективных мер государственной поддержки экспорта пищевой продукции, в том числе через демонстрационно-дегустационные павильоны продукции за рубежом, и объединила представителей бизнеса, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и компаний-операторов павильонов", - сообщает РЭЦ.Демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia - это площадки, где российские производители находят покупателей, а конечный потребитель, в свою очередь, получает возможность познакомиться с большим ассортиментом продукции Made in Russia. Четыре постоянно действующих павильона уже работают в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. В этом году планируется открытие еще двух площадок в Турции и Саудовской Аравии.Модераторами дискуссии стали ведущая НТВ Ирада Зейналова и вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Слушатели приняли участие в голосовании, которое определило наиболее эффективные механизмы продвижения продукции российских производителей АПК на внешние рынки. Также в рамках дискуссии участники рассмотрели и оценили такие механизмы продвижения продукции, как выставление и продвижение образцов в рамках местных глобальных и региональных выставок продукции АПК, выставление продукции на электронных торговых площадках с поддержкой маркетинговых акций, проведение рекламных кампаний российской продукции АПК в СМИ."Команда РЭЦ находится в постоянном контакте с экспортерами, мы получаем от них обратную связь и учитываем их потребности и предложения по повышению эффективности механизмов продвижения за рубежом. Это позволяет нам совершенствовать программу продвижения продукции АПК и внедрять в нее те инструменты, которые реально нужны экспортерам. В этом году программа уже существенно поменялась, и сейчас мы продолжаем реинжиниринг павильонов в соответствии с запросами бизнеса", – подчеркнул Солодов.С сентября 2022 года РЭЦ получил возможность финансировать не только продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных образцов российских участников в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. Такие меры были разработаны по запросу бизнеса и совместно с ним, востребованы у экспортеров, позволят укрепить их позиции в странах, где работают павильоны.Специалисты РЭЦ также напомнили, что в 2023 году на цифровой платформе "Мой экспорт" появится сервис по размещению продукции АПК в павильонах. Перевод программы в цифру позволит существенно сократить объем документов, предоставляемых экспортерами.

https://ria.ru/20221021/rets-1825713612.html

https://ria.ru/20221020/nikishina-1825372482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", россия