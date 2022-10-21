https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html

РЭЦ рассказал о планах по господдержке экспортеров на 2023 год

РЭЦ рассказал о планах по господдержке экспортеров на 2023 год - РИА Новости, 21.10.2022

РЭЦ рассказал о планах по господдержке экспортеров на 2023 год

Специалисты Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) рассказали о действующих мерах поддержки экспорта, а также поделились изменениями, которые... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:10

2022-10-21T16:10

2022-10-21T16:10

российский экспортный центр (рэц)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) рассказали о действующих мерах поддержки экспорта, а также поделились изменениями, которые планируются в 2023 году, в рамках вебинара, посвященного государственной поддержке экспортеров на международном экспортном форуме "Сделано в России"."В 2022 году была проделана большая работа по адаптации мер поддержки экспортеров к новым реалиям, направленной на упрощение и ускорение процессов получения поддержки экспортерами. Так, среди важных изменений можно упомянуть о запуске нового упрощенного механизма компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, наиболее востребованной мере поддержки для компаний промышленности, а также о запускаемой в настоящее время новой программе поддержки сертификации промышленной продукции за рубежом", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он добавил, что "важно отметить, что несмотря на текущие внешние условия в 2022 году объем государственной поддержки экспортеров, администрируемый Российским экспортным центром, практически удвоился по сравнению с 2021 годом, и в 2023 году планируется тенденция на дальнейшее масштабирование наших программ поддержки"."В настоящее время планируем ряд упрощений в получении поддержки экспортерами по программам компенсации затрат по НИОКР и омологации промышленной продукции и гарантии обратного выкупа сельскохозяйственной и специализированной техники", - отметил Солодов."Предложим их Минпромторгу России с целью внедрения в заявочные кампании уже с 2023 года", – заключил он.Также в беседе об изменениях в системе господдержки участвовали руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева, руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ян Жуков, руководитель проекта по администрированию банковских субсидий РЭЦ Ирина Качнова, руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки РЭЦ Антон Савончик, директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов, старший эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Дмитрий Славин и руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ксения Бурцева.

https://ria.ru/20221021/rets-1825713612.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)