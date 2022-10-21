https://ria.ru/20221021/rets-1825713612.html

Проект РЭЦ с Alibaba Group обсудили на форуме "Сделано в России"

Проект РЭЦ с Alibaba Group обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2022

Проект РЭЦ с Alibaba Group обсудили на форуме "Сделано в России"

Российские продавцы продолжают активно экспортировать через онлайн-площадки, при этом, большинство отмечает именно работу на иностранных розничных маркетплейсах РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:05

2022-10-21T16:05

2022-10-21T16:05

российский экспортный центр (рэц)

россия

китай

alibaba group

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские продавцы продолжают активно экспортировать через онлайн-площадки, при этом, большинство отмечает именно работу на иностранных розничных маркетплейсах через партнеров за рубежом и выход на новых покупателей по В2В-площадкам, эти и другие вопросы поставок обсудили участники панельной дискуссии "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт", которая состоялась 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Безусловно, многие процессы пришлось перестроить, особенно в части логистики и платежей. Разобрались в актуальных механизмах и поделились своим опытом работы в новых условиях представители российских и зарубежных маркетплейсов, сервисных компаний в области интернет-торговли, логистики и платежных сервисов, а также непосредственно экспортеры на панельной дискуссии "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт", которая состоялась 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве", - рассказали в РЭЦ.Там добавили, что модератором сессии выступил директор по развитию электронной торговли Российского экспортного центра Алексей Мурзенок."Российский бизнес в очередной раз показал свою гибкость и адаптивность к новым условиям. За короткое время были выстроены новые модели работы, чтобы российская продукция оставалась доступной для иностранного потребителя, приобретающего товары на привычных для себя маркетплейсах. Российский экспортный центр, в свою очередь, помогает российским экспортерам найти партнеров для перестройки модели работы на глобальных площадках, выйти на новые рынки в целях переориентации товаропотоков и создать новые каналы сбыта в условиях сокращения традиционных. Одним из таких примеров является наш новый проект, который мы запускаем в этом году совместно с нашим давним партнером, компанией Alibaba Group. Российская продукция будет закупаться напрямую для дальнейшей дистрибуции по доступным для Алибабы каналам и продвигаться через имеющиеся в экосистеме Алибабы инструменты – как онлайн, так и офлайн", – отметил Мурзенок.О запуске проекта "Export to China" вместе с РЭЦ рассказала в своем видеообращении к участникам сессии Саммер Гао, руководитель проекта по экспорту в Китай направления глобальных продаж Alibaba.com. Опыт реализации подобных инициатив у Алибабы уже есть, например, с рядом стран Европы. В России планируется организовать закупки как оптовой, так и розничной продукции, уже сформирован первичный список запросов.Также в рамках сессии поговорили про трансформацию моделей продаж российских товаров на глобальных розничных площадках, таких как Etsy и Amazon, как преодолеть сложности в работе с иностранными партнерами и как продавать через сервисного партнера. Об этом рассказали представители Boxberry – CEO/руководитель международного направления BXB by Boxberry Марат Артуганов и руководитель экспортного направления Дарья Ильина.Работу российских площадок на экспорт обсудили с заместителем управляющего директора OZON Владимиром Гончаревичем. Он поделился опытом продвижения площадки на зарубежных рынках и рассказал о том, куда можно экспортировать через "домашние" маркетплейсы.Вопросы экспортной логистики осветили в дискуссии с Павлом Медниковым, руководителем бизнеса "Экспорт" АО "Почта России", ключевого логистического партнера российского экспортера. Участники сессии узнали, какие специальные предложения и меры поддержки подготовила "Почта" для своих корпоративных клиентов, осуществляющих поставки на экспорт, а также какие направления почтового экспорта сегодня доступны. Дискуссию поддержала Наталья Белокопытова, менеджер по развитию бизнеса DHL Express, рассказав про планы развития на российском рынке одного из наиболее востребованных в России экспресс-перевозчиков.Особое внимание участники сессии уделили вопросу платежей. В частности, руководитель отдела продаж компании Robokassa Степан Салибекян рассказал о том, как российские продавцы могут принимать платежи от иностранных покупателей через сервис Robokassa.Как предлагаемые решения применяются на практике и как российские предприниматели реализовывали проекты по онлайн-экспорту в 2022 году, удалось узнать "из первых уст" - от самих экспортеров. Со-основатели компании Sokol Workshop Евгений Сокол и Елизавета Радзивилл поделились опытом запуска продаж на Etsy в 2022 году при поддержке Российского экспортного центра. О запуске продаж на турецком маркетплейсе Trendyol от идеи и открытия собственной компании в Турции до получения разрешений на продажу и активации листингов рассказала директор по экспорту компании "Тенториум" Юлия Акулова.Чтобы получить поддержку РЭЦ, подобрать услуги сервисных партнеров, а также подать заявку на господдержку для выхода на экспорт по каналам интернет-торговли и повторить, а, может быть, и превзойти успех экспортеров, принявших участие в сессии, российские предприниматели могут воспользоваться возможностями цифровой платформы "Мой экспорт" и сделать необходимый "шаг 0" – пройти "Подбор маркетплейсов" и начать свой путь в онлайн-экспорте, напомнили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221021/rets-1825659809.html

https://ria.ru/20221020/nikishina-1825372482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, китай, alibaba group, экономика