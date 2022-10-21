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РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт - РИА Новости, 21.10.2022
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РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт
РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт - РИА Новости, 21.10.2022
РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт
России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки - транспортные коридоры... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:45
2022-10-21T13:45
российский экспортный центр (рэц)
юго-восточная азия
россия
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки - транспортные коридоры "Север-Юг", "Запад-Восток", а также перевозки в направлении Азово-Черноморских портов, заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский."Участники логистической сессии – госрегуляторы, представители крупных логистических компаний и наши иностранные партнеры - сегодня выразили общую позицию по развитию приоритетных направлений, способствующих выходу российской экспортной продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - сказал Георгиевский по итогам пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".По его словам, "это в первую очередь контейнерные перевозки по евразийским транспортным коридорам, развитие комплексных транзитных сервисов на маршрутах коридора "Север-Юг", а также расширение географии мультимодальных транспортных решений с участием инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе и в рамках содействия развитию автогрузового паромного сообщения"."Новая геополитическая реальность поставила перед внешнеторговым потенциалом и логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских участников ВЭД и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки", - заключил Георгиевский.
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российский экспортный центр (рэц), юго-восточная азия, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Юго-Восточная Азия, Россия, Экономика
13:45 21.10.2022
 

РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки - транспортные коридоры "Север-Юг", "Запад-Восток", а также перевозки в направлении Азово-Черноморских портов, заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.
"Участники логистической сессии – госрегуляторы, представители крупных логистических компаний и наши иностранные партнеры - сегодня выразили общую позицию по развитию приоритетных направлений, способствующих выходу российской экспортной продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - сказал Георгиевский по итогам пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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По его словам, "это в первую очередь контейнерные перевозки по евразийским транспортным коридорам, развитие комплексных транзитных сервисов на маршрутах коридора "Север-Юг", а также расширение географии мультимодальных транспортных решений с участием инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе и в рамках содействия развитию автогрузового паромного сообщения".
"Новая геополитическая реальность поставила перед внешнеторговым потенциалом и логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских участников ВЭД и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки", - заключил Георгиевский.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Юго-Восточная АзияРоссияЭкономика
 
 
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