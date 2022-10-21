https://ria.ru/20221021/rets-1825659809.html

РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт

РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт - РИА Новости, 21.10.2022

РЭЦ: три направления логистики помогут России переориентировать экспорт

России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки - транспортные коридоры... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:45

2022-10-21T13:45

2022-10-21T13:45

российский экспортный центр (рэц)

юго-восточная азия

россия

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки - транспортные коридоры "Север-Юг", "Запад-Восток", а также перевозки в направлении Азово-Черноморских портов, заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский."Участники логистической сессии – госрегуляторы, представители крупных логистических компаний и наши иностранные партнеры - сегодня выразили общую позицию по развитию приоритетных направлений, способствующих выходу российской экспортной продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - сказал Георгиевский по итогам пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".По его словам, "это в первую очередь контейнерные перевозки по евразийским транспортным коридорам, развитие комплексных транзитных сервисов на маршрутах коридора "Север-Юг", а также расширение географии мультимодальных транспортных решений с участием инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе и в рамках содействия развитию автогрузового паромного сообщения"."Новая геополитическая реальность поставила перед внешнеторговым потенциалом и логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских участников ВЭД и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки", - заключил Георгиевский.

https://ria.ru/20221020/tovary-1825343090.html

юго-восточная азия

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), юго-восточная азия, россия, экономика