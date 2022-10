https://ria.ru/20221021/rets-1825639120.html

РЭЦ: российские экспортеры провели почти 400 встреч на Saudi Agriculture

РЭЦ: российские экспортеры провели почти 400 встреч на Saudi Agriculture

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 380 переговоров с потенциалом в 21 миллион долларов провели российские поставщики на крупнейшей экспозиции Made in Russia на выставке Saudi Agriculture, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Российская делегация оказалась самой представительной на выставке Saudi Argiculture 2022 – в нее вошли более 250 делегатов. За четыре дня выставки экспортеры провели 382 b2b-встречи, потенциал которых оценивается в более 21 миллиона долларов", - сообщает центр.Основными партнерами российской b2b-программы со стороны Саудовской Аравии выступили такие компании, как крупный агрохолдинг Nadec, торговая сеть Lulu KSA, лидирующая мукомольная компания First Mills, один из лидеров по производству мяса птицы Al-Watania Poultry, ГК Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Sons Company, зерновая компания Aldahra, дистрибьютор продукции для Horeca Alfa.co, дистрибьютор FMCG продукции B&S, Goodlivehood, крупный ритейлер Carrefour Saudi Arabia, дистрибьютор Binzagr group, дистрибьютор органической продукции Jawavah trading company, ритейлер Kottouf We Halah.В первый день выставки российскую экспозицию открыли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.Главным событием стала пленарная сессия "Россия-Саудовская Аравия: долгосрочное партнерство в сфере взаимной торговли продукцией АПК", по результатам которой ожидается, что экспорт российской продукции АПК в Саудовскую Аравию в 2022 году превысит 1 миллиард долларов.Ключевыми участниками пленарной сессии с российской стороны стали замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов.Со стороны Саудовской Аравии – председатель совета директоров саудовско-российского делового совета, председатель совета директоров Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Sons Group of Companies Тарик А.Х. Аль-Кахтани; генеральный̆ директор First Mills (крупная мукомольная компания) Абдулла бин Абдулазиз Абабтайн; руководитель коммерческого направления Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) (инвестиционная компания) Абдулрахман Аль Овэйс; директор Lulu Saudi Hypermarkets, Lulu KSA Шехим Мохаммед.Также в рамках деловой программы выставки прошел круглый стол "Российский рынок органической продукции: перспективы на рынке Саудовской Аравии". Представители Саудовской Аравии выразили интерес к закупке российской органической продукции и подтвердили возможность членства российских компаний в местных ассоциациях и их работе на рынке Саудовской Аравии. Кроме того, был организован круглый стол на тему "Стратегии работы в сегментах ритейла и Horeca на рынке Саудовской Аравии".Российский экспортный центр при поддержке Минсельхоза РФ организовал на выставке национальную экспозицию под брендом Made in Russia общей площадью 1,188 тысячи квадратных метров. Свою продукцию представили 55 отечественных производителей-экспортеров продукции АПК. Российская экспозиция стала крупнейшей не только в этом году, но и за всю историю выставки.

