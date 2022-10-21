https://ria.ru/20221021/remont-1825600091.html

СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов

СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов

Французская энергокомпания EDF наняла около 100 американских специалистов сварных работ из компании Westinghouse, чтобы отремонтировать атомные энергоблоки, на... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:32

2022-10-21T11:32

2022-10-21T11:32

в мире

франция

edf

westinghouse electric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785402401_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_db3732c15d84562a7c88c90e81a40639.jpg

ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Французская энергокомпания EDF наняла около 100 американских специалистов сварных работ из компании Westinghouse, чтобы отремонтировать атомные энергоблоки, на которых была обнаружена коррозия, в срок, сообщил в пятницу телеканал BFMTV."На фоне нехватки рабочей силы компания привезла около ста сотрудников Westinghouse, чтобы помочь решить проблемы с коррозией", - сообщил телеканал. По информации СМИ, около сотни сотрудников американской компании были в срочном порядке привезены во Францию в начале октября. На данный момент они проходят обучение. Сотрудники, специализирующиеся на сварных работах под высоким давлением, в ближайшие дни должны приступить к работе на реакторах на АЭС "Сиво", "Шо" и "Пенли". Работы по плану продолжатся несколько месяцев.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.При этом с 6 октября по призыву профсоюза FNME-CGT проходят забастовки среди сотрудников EDF, задействованных в ремонтных работах на реакторах. Сотрудники требуют повышения заработной платы и выражают солидарность с работниками нефтяного сектора, которые бастуют с 27 сентября.На данный момент забастовки затронули 19 реакторов, из-за чего ремонтные работы на них будут продлены на несколько недель. Также сотрудники снизили выработку на четырех реакторах, что может привести к нехватке и перебоям в поставках электроэнергии зимой.Ранее французский оператор энергосетей RTE заявлял, что продолжающиеся забастовки на французских атомных станциях могут привести к тяжелым последствиям для энергоснабжения зимой. По данным газеты Figaro, каждый день забастовки стоит EDF 120 миллионов евро, а убытки от остановки 12 реакторов с коррозией составят 17 миллиардов евро по итогам года.

https://ria.ru/20221013/aes-1823699988.html

https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, edf, westinghouse electric