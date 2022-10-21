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СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов
СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов
Французская энергокомпания EDF наняла около 100 американских специалистов сварных работ из компании Westinghouse, чтобы отремонтировать атомные энергоблоки, на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:32
2022-10-21T11:32
в мире
франция
edf
westinghouse electric
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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Французская энергокомпания EDF наняла около 100 американских специалистов сварных работ из компании Westinghouse, чтобы отремонтировать атомные энергоблоки, на которых была обнаружена коррозия, в срок, сообщил в пятницу телеканал BFMTV."На фоне нехватки рабочей силы компания привезла около ста сотрудников Westinghouse, чтобы помочь решить проблемы с коррозией", - сообщил телеканал. По информации СМИ, около сотни сотрудников американской компании были в срочном порядке привезены во Францию в начале октября. На данный момент они проходят обучение. Сотрудники, специализирующиеся на сварных работах под высоким давлением, в ближайшие дни должны приступить к работе на реакторах на АЭС "Сиво", "Шо" и "Пенли". Работы по плану продолжатся несколько месяцев.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.При этом с 6 октября по призыву профсоюза FNME-CGT проходят забастовки среди сотрудников EDF, задействованных в ремонтных работах на реакторах. Сотрудники требуют повышения заработной платы и выражают солидарность с работниками нефтяного сектора, которые бастуют с 27 сентября.На данный момент забастовки затронули 19 реакторов, из-за чего ремонтные работы на них будут продлены на несколько недель. Также сотрудники снизили выработку на четырех реакторах, что может привести к нехватке и перебоям в поставках электроэнергии зимой.Ранее французский оператор энергосетей RTE заявлял, что продолжающиеся забастовки на французских атомных станциях могут привести к тяжелым последствиям для энергоснабжения зимой. По данным газеты Figaro, каждый день забастовки стоит EDF 120 миллионов евро, а убытки от остановки 12 реакторов с коррозией составят 17 миллиардов евро по итогам года.
https://ria.ru/20221013/aes-1823699988.html
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в мире, франция, edf, westinghouse electric
В мире, Франция, EDF, Westinghouse Electric
11:32 21.10.2022
 
СМИ: французская EDF наняла американских сварщиков для ремонта реакторов

BFMTV: французская EDF наняла около ста американских сварщиков для ремонта реакторов

© РИА Новости / Илья НаймушинСварщик
Сварщик - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Сварщик. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Французская энергокомпания EDF наняла около 100 американских специалистов сварных работ из компании Westinghouse, чтобы отремонтировать атомные энергоблоки, на которых была обнаружена коррозия, в срок, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
"На фоне нехватки рабочей силы компания привезла около ста сотрудников Westinghouse, чтобы помочь решить проблемы с коррозией", - сообщил телеканал. По информации СМИ, около сотни сотрудников американской компании были в срочном порядке привезены во Францию в начале октября. На данный момент они проходят обучение. Сотрудники, специализирующиеся на сварных работах под высоким давлением, в ближайшие дни должны приступить к работе на реакторах на АЭС "Сиво", "Шо" и "Пенли". Работы по плану продолжатся несколько месяцев.
На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
При этом с 6 октября по призыву профсоюза FNME-CGT проходят забастовки среди сотрудников EDF, задействованных в ремонтных работах на реакторах. Сотрудники требуют повышения заработной платы и выражают солидарность с работниками нефтяного сектора, которые бастуют с 27 сентября.
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На данный момент забастовки затронули 19 реакторов, из-за чего ремонтные работы на них будут продлены на несколько недель. Также сотрудники снизили выработку на четырех реакторах, что может привести к нехватке и перебоям в поставках электроэнергии зимой.
Ранее французский оператор энергосетей RTE заявлял, что продолжающиеся забастовки на французских атомных станциях могут привести к тяжелым последствиям для энергоснабжения зимой. По данным газеты Figaro, каждый день забастовки стоит EDF 120 миллионов евро, а убытки от остановки 12 реакторов с коррозией составят 17 миллиардов евро по итогам года.
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