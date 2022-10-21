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Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ - РИА Новости, 21.10.2022
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Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ
Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ - РИА Новости, 21.10.2022
Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ
На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис — "Автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом", который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:00
2022-10-21T10:02
экономика
технологии
александр исаевич
россия
корпорация мсп
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис — "Автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом", который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП)."Мы видим большой запрос от предпринимателей на сервисы и продукты, связанные с продвижением своего бизнеса. Безусловно, мы не будем и не должны конкурировать с рынком и создавать свои сервисы для продвижения. Тем более, у нас в стране уже есть ряд отличных инструментов для привлечения клиентов. Наша задача — давать возможность вставать в нашу "витрину" сервисов, чтобы предприниматели могли бесшовно в одном месте получить все самые востребованные государственные и коммерческие продукты и меры поддержки", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Как говорится в сообщении, чтобы запустить рекламу своего бизнеса, предпринимателю нужно рассказать о компании, загрузить фото, добавить сайт и адрес в личном кабинете на Цифровой платформе. Новый инструмент проанализирует целевую аудиторию на основе данных, автоматически создаст несколько вариантов объявлений и протестирует их на разных площадках.
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экономика, технологии, александр исаевич, россия, корпорация мсп, новости компаний - экономика
Экономика, Технологии, Александр Исаевич, Россия, Корпорация МСП, Новости компаний - Экономика
10:00 21.10.2022 (обновлено: 10:02 21.10.2022)
 

Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис — "Автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом", который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
"Мы видим большой запрос от предпринимателей на сервисы и продукты, связанные с продвижением своего бизнеса. Безусловно, мы не будем и не должны конкурировать с рынком и создавать свои сервисы для продвижения. Тем более, у нас в стране уже есть ряд отличных инструментов для привлечения клиентов. Наша задача — давать возможность вставать в нашу "витрину" сервисов, чтобы предприниматели могли бесшовно в одном месте получить все самые востребованные государственные и коммерческие продукты и меры поддержки", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Как говорится в сообщении, чтобы запустить рекламу своего бизнеса, предпринимателю нужно рассказать о компании, загрузить фото, добавить сайт и адрес в личном кабинете на Цифровой платформе. Новый инструмент проанализирует целевую аудиторию на основе данных, автоматически создаст несколько вариантов объявлений и протестирует их на разных площадках.
Логотип корпорации МСП
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ЭкономикаТехнологииАлександр ИсаевичРоссияКорпорация МСПНовости компаний - Экономика
 
 
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