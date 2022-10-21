https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html

Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ

Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ - РИА Новости, 21.10.2022

Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ

На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис — "Автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом", который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:00

2022-10-21T10:00

2022-10-21T10:02

экономика

технологии

александр исаевич

россия

корпорация мсп

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис — "Автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом", который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП)."Мы видим большой запрос от предпринимателей на сервисы и продукты, связанные с продвижением своего бизнеса. Безусловно, мы не будем и не должны конкурировать с рынком и создавать свои сервисы для продвижения. Тем более, у нас в стране уже есть ряд отличных инструментов для привлечения клиентов. Наша задача — давать возможность вставать в нашу "витрину" сервисов, чтобы предприниматели могли бесшовно в одном месте получить все самые востребованные государственные и коммерческие продукты и меры поддержки", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Как говорится в сообщении, чтобы запустить рекламу своего бизнеса, предпринимателю нужно рассказать о компании, загрузить фото, добавить сайт и адрес в личном кабинете на Цифровой платформе. Новый инструмент проанализирует целевую аудиторию на основе данных, автоматически создаст несколько вариантов объявлений и протестирует их на разных площадках.

https://ria.ru/20221018/kredity-1824795907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, александр исаевич, россия, корпорация мсп, новости компаний - экономика