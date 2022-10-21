https://ria.ru/20221021/razvedka-1825675629.html

СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку

СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку

Газета Monde со ссылкой на анонимный источник в МВД страны утверждает, что за последние годы около дюжины попыток привлечь граждан Франции к работе на... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:27

2022-10-21T14:27

2022-10-21T14:32

россия

франция

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Газета Monde со ссылкой на анонимный источник в МВД страны утверждает, что за последние годы около дюжины попыток привлечь граждан Франции к работе на российскую разведку было совершено через местные сайты объявлений; подобные голословные утверждения неоднократно опровергались российской стороной.Согласно Главному управлению внутренней безопасности Франции (DGSI), целью сотрудников становились студенты, выпускники крупных ВУЗов и молодые специалисты, которые имели потенциал сделать карьеру во французской государственной администрации. Сотрудников интересовали темы внутренней политики, научных и технологических разработок.Как утверждает СМИ, предполагаемые сотрудники СВР, занимающие различные дипломатические должности в посольстве РФ, откликались на объявления о частных занятиях по математике и по французскому языку.Газета напомнила, что осенью 2020 года Франция выслала сотрудника посольства РФ в Париже Валентина Захарова, которого обвинили в том, что он получал информацию об исследованиях в области искусственного интеллекта от сотрудника крупного французского технологического института.Россия неоднократно опровергала многочисленные обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20221020/shpionazh-1825373176.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, франция, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире