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СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку
СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку
Газета Monde со ссылкой на анонимный источник в МВД страны утверждает, что за последние годы около дюжины попыток привлечь граждан Франции к работе на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:27
2022-10-21T14:32
россия
франция
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Газета Monde со ссылкой на анонимный источник в МВД страны утверждает, что за последние годы около дюжины попыток привлечь граждан Франции к работе на российскую разведку было совершено через местные сайты объявлений; подобные голословные утверждения неоднократно опровергались российской стороной.Согласно Главному управлению внутренней безопасности Франции (DGSI), целью сотрудников становились студенты, выпускники крупных ВУЗов и молодые специалисты, которые имели потенциал сделать карьеру во французской государственной администрации. Сотрудников интересовали темы внутренней политики, научных и технологических разработок.Как утверждает СМИ, предполагаемые сотрудники СВР, занимающие различные дипломатические должности в посольстве РФ, откликались на объявления о частных занятиях по математике и по французскому языку.Газета напомнила, что осенью 2020 года Франция выслала сотрудника посольства РФ в Париже Валентина Захарова, которого обвинили в том, что он получал информацию об исследованиях в области искусственного интеллекта от сотрудника крупного французского технологического института.Россия неоднократно опровергала многочисленные обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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россия, франция, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Франция, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
14:27 21.10.2022 (обновлено: 14:32 21.10.2022)
 
СМИ сообщили о попытках завербовать французов в российскую разведку

Monde сообщила о попытках российской разведки завербовать французов через сайты объявлений

© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Газета Monde со ссылкой на анонимный источник в МВД страны утверждает, что за последние годы около дюжины попыток привлечь граждан Франции к работе на российскую разведку было совершено через местные сайты объявлений; подобные голословные утверждения неоднократно опровергались российской стороной.
"Сотрудники Службы внешней разведки РФ совершили около дюжины попыток наладить контакт с французскими гражданами за последние годы с помощью сайтов типа leboncoin.fr (популярный французский сайт с частными объявлениями разного рода - ред.)", - утверждает собеседник издания.
Согласно Главному управлению внутренней безопасности Франции (DGSI), целью сотрудников становились студенты, выпускники крупных ВУЗов и молодые специалисты, которые имели потенциал сделать карьеру во французской государственной администрации. Сотрудников интересовали темы внутренней политики, научных и технологических разработок.
Как утверждает СМИ, предполагаемые сотрудники СВР, занимающие различные дипломатические должности в посольстве РФ, откликались на объявления о частных занятиях по математике и по французскому языку.
Газета напомнила, что осенью 2020 года Франция выслала сотрудника посольства РФ в Париже Валентина Захарова, которого обвинили в том, что он получал информацию об исследованиях в области искусственного интеллекта от сотрудника крупного французского технологического института.
Россия неоднократно опровергала многочисленные обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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