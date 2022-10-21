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В РПЦ опровергли сообщения о расколе с Латвийской церковью - РИА Новости, 21.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221021/raskol-1825691031.html
В РПЦ опровергли сообщения о расколе с Латвийской церковью
В РПЦ опровергли сообщения о расколе с Латвийской церковью - РИА Новости, 21.10.2022
В РПЦ опровергли сообщения о расколе с Латвийской церковью
Латвийская православная церковь (ЛПЦ) не состоит в расколе с Русской (РПЦ), говорится в разъяснении об этом вопросе руководителя управления по делам епархий в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:12
2022-10-21T15:12
религия
николай балашов
латвия
рига
русская православная церковь
московская патриархия
эгилс левитс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Латвийская православная церковь (ЛПЦ) не состоит в расколе с Русской (РПЦ), говорится в разъяснении об этом вопросе руководителя управления по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополита Крутицкого и Коломенского Павла (Пономарева), опубликованном на сайте ЛПЦ.Ранее на портале bb.lv появилась информация о том, что прошедший собор Латвийской православной церкви постановил подать патриарху Московскому и всея Руси прошение об автокефалии. Официального обращения от Латвийской церкви об автокефалии в РПЦ пока не получали, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Имя святейшего патриарха Кирилла по-прежнему возносится за богослужениями в Латвийской православной церкви, и на сегодняшний день она не состоит в церковном расколе. Принимать в ней таинства и поминать за божественной литургией митрополита Рижского и всея Латвии Александра разрешается", – написано в документе."Неофициальная информация о проведении Собора Латвийской православной церкви поступала и продолжает поступать. Вместе с тем до настоящего времени никаких официальных обращений из Риги в канцелярию Московской патриархии не приходило. В случае, если обращение Собора ЛПЦ поступит — разумеется, оно будет надлежащим образом рассмотрено в соответствии с Уставом Русской православной церкви", – сказал в свою очередь советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела церкви."Изменения, внесенные 8 сентября 2022 г. сеймом Латвийской Республики в закон о Латвийской православной церкви о ее "автокефалии", были приняты без согласования с Церковью, носят исключительно юридический характер и касаются лишь юридического статуса Церкви в Латвии, о чём и было заявлено 9 сентября 2022 г. пресс-службой Латвийской православной церкви", – говорится также в разъяснении митрополита Павла.
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
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николай балашов, латвия, рига, русская православная церковь, московская патриархия, эгилс левитс
Религия, Николай Балашов, Латвия, Рига, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Эгилс Левитс
15:12 21.10.2022
 
В РПЦ опровергли сообщения о расколе с Латвийской церковью

РПЦ не состоит в расколе с Латвийской церковью, заявили в патриархии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Латвийская православная церковь (ЛПЦ) не состоит в расколе с Русской (РПЦ), говорится в разъяснении об этом вопросе руководителя управления по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополита Крутицкого и Коломенского Павла (Пономарева), опубликованном на сайте ЛПЦ.
Ранее на портале bb.lv появилась информация о том, что прошедший собор Латвийской православной церкви постановил подать патриарху Московскому и всея Руси прошение об автокефалии. Официального обращения от Латвийской церкви об автокефалии в РПЦ пока не получали, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Имя святейшего патриарха Кирилла по-прежнему возносится за богослужениями в Латвийской православной церкви, и на сегодняшний день она не состоит в церковном расколе. Принимать в ней таинства и поминать за божественной литургией митрополита Рижского и всея Латвии Александра разрешается", – написано в документе.
"Неофициальная информация о проведении Собора Латвийской православной церкви поступала и продолжает поступать. Вместе с тем до настоящего времени никаких официальных обращений из Риги в канцелярию Московской патриархии не приходило. В случае, если обращение Собора ЛПЦ поступит — разумеется, оно будет надлежащим образом рассмотрено в соответствии с Уставом Русской православной церкви", – сказал в свою очередь советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
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Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела церкви.
"Изменения, внесенные 8 сентября 2022 г. сеймом Латвийской Республики в закон о Латвийской православной церкви о ее "автокефалии", были приняты без согласования с Церковью, носят исключительно юридический характер и касаются лишь юридического статуса Церкви в Латвии, о чём и было заявлено 9 сентября 2022 г. пресс-службой Латвийской православной церкви", – говорится также в разъяснении митрополита Павла.
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РелигияНиколай БалашовЛатвияРигаРусская православная церковьМосковская ПатриархияЭгилс Левитс
 
 
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