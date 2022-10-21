https://ria.ru/20221021/raketa-1825536919.html

В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком

В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком - РИА Новости, 21.10.2022

В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком

Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании, цитирует депутата от РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T02:10

2022-10-21T02:10

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бен уоллес

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миг-31

минобороны великобритании

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании, цитирует депутата от Лейбористской партии Люка Полларда газета Sun.Парламентарий подчеркнул, что случившееся в Черном море "внушает опасения".По его мнению, в то же время Британия должна не отказываться от совместной поддержки Украины.Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что самолетам британских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем после того, как 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint.Уоллес утверждает, что получил ответ от российского военного ведомства. В нем, по его словам, говорится, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, а причиной стал "технический сбой" на борту Су-27. Лондон спустя время проконсультировался с союзниками и принял решение возобновить патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.ВВС Великобритании часто проводят разведку у границ России. В августе российское Минобороны заявило, что самолет-разведчик RC-135 нарушил границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Тогда экипаж перехватчика МиГ-31 вытеснил его за пределы российской территории. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября после российского массированного удара по объектам на Украине.

https://ria.ru/20221010/razvedka-1822875871.html

https://ria.ru/20220724/samolet-1804575990.html

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в мире, бен уоллес, черное море, великобритания, лондон, су-27, миг-31, минобороны великобритании, россия, украина