02:10 21.10.2022 (обновлено: 02:11 21.10.2022)
В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком
Депутат Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты вблизи ВВС Британии
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing AirseekerСамолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании, цитирует депутата от Лейбористской партии Люка Полларда газета Sun.
Парламентарий подчеркнул, что случившееся в Черном море "внушает опасения".
"Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов", — обратил внимание Поллард.
По его мнению, в то же время Британия должна не отказываться от совместной поддержки Украины.
10 октября, 16:50Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что самолетам британских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем после того, как 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint.
Уоллес утверждает, что получил ответ от российского военного ведомства. В нем, по его словам, говорится, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, а причиной стал "технический сбой" на борту Су-27. Лондон спустя время проконсультировался с союзниками и принял решение возобновить патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.
ВВС Великобритании часто проводят разведку у границ России. В августе российское Минобороны заявило, что самолет-разведчик RC-135 нарушил границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Тогда экипаж перехватчика МиГ-31 вытеснил его за пределы российской территории. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября после российского массированного удара по объектам на Украине.