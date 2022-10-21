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В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком - РИА Новости, 21.10.2022
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В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком
В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком - РИА Новости, 21.10.2022
В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком
Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании, цитирует депутата от РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T02:10
2022-10-21T02:11
в мире
бен уоллес
черное море
великобритания
лондон
су-27
миг-31
минобороны великобритании
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании, цитирует депутата от Лейбористской партии Люка Полларда газета Sun.Парламентарий подчеркнул, что случившееся в Черном море "внушает опасения".По его мнению, в то же время Британия должна не отказываться от совместной поддержки Украины.Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что самолетам британских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем после того, как 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint.Уоллес утверждает, что получил ответ от российского военного ведомства. В нем, по его словам, говорится, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, а причиной стал "технический сбой" на борту Су-27. Лондон спустя время проконсультировался с союзниками и принял решение возобновить патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.ВВС Великобритании часто проводят разведку у границ России. В августе российское Минобороны заявило, что самолет-разведчик RC-135 нарушил границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Тогда экипаж перехватчика МиГ-31 вытеснил его за пределы российской территории. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября после российского массированного удара по объектам на Украине.
https://ria.ru/20221010/razvedka-1822875871.html
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в мире, бен уоллес, черное море, великобритания, лондон, су-27, миг-31, минобороны великобритании, россия, украина
В мире, Бен Уоллес, Черное море, Великобритания, Лондон, Су-27, МиГ-31, Минобороны Великобритании, Россия, Украина
02:10 21.10.2022 (обновлено: 02:11 21.10.2022)
 
В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком

Депутат Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты вблизи ВВС Британии

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing AirseekerСамолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании, цитирует депутата от Лейбористской партии Люка Полларда газета Sun.
Парламентарий подчеркнул, что случившееся в Черном море "внушает опасения".

"Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов", — обратил внимание Поллард.

По его мнению, в то же время Британия должна не отказываться от совместной поддержки Украины.
Самолет-разведчик Boeing RC-135W в ВВС Великобритании
10 октября, 16:50
Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что самолетам британских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем после того, как 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint.
Уоллес утверждает, что получил ответ от российского военного ведомства. В нем, по его словам, говорится, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, а причиной стал "технический сбой" на борту Су-27. Лондон спустя время проконсультировался с союзниками и принял решение возобновить патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.
ВВС Великобритании часто проводят разведку у границ России. В августе российское Минобороны заявило, что самолет-разведчик RC-135 нарушил границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Тогда экипаж перехватчика МиГ-31 вытеснил его за пределы российской территории. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября после российского массированного удара по объектам на Украине.
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 01:59Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков
 
В миреБен УоллесЧерное мореВеликобританияЛондонСу-27МиГ-31Минобороны ВеликобританииРоссияУкраина
 
 
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