15:03 21.10.2022 (обновлено: 15:31 21.10.2022)
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу и оформить документы в ЕИЦ Анапы
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края/TelegramЕдиный информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе
Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством, открыт в кубанской Анапе, сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.
"По поручению губернатора помимо комфортных бытовых условий для людей создано все, чтобы они могли оформить документы, узнать информацию по возможному трудоустройству, получить необходимые им услуги без поездок по инстанциям. Все централизовано и оптимизировано в одном здании", – передает администрация Кубани слова Чагаева.
Помимо консультаций специалистов Центра занятости в этом же здании граждане могут пообщаться с представителями предприятий, которым требуются сотрудники.
Ранее сообщалось, что в кубанских здравницах, преимущественно в Анапе, уже разместили более 3200 жителей Херсонской области. Краснодарский край работает в тесном взаимодействии с администрацией Крыма, координирует отправку людей. Также в регионе готовы принимать жителей, прибывающих на автомобилях. Для них тоже подготовили места размещения.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
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