Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/rabota-1825687845.html
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы - РИА Новости, 21.10.2022
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы
Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством, открыт в кубанской... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:03
2022-10-21T15:31
общество
владимир сальдо
анапа
херсонская область
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825686576_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_009c43c26971a7e85e5b1baf7da5d869.jpg
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством, открыт в кубанской Анапе, сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев."По поручению губернатора помимо комфортных бытовых условий для людей создано все, чтобы они могли оформить документы, узнать информацию по возможному трудоустройству, получить необходимые им услуги без поездок по инстанциям. Все централизовано и оптимизировано в одном здании", – передает администрация Кубани слова Чагаева.Помимо консультаций специалистов Центра занятости в этом же здании граждане могут пообщаться с представителями предприятий, которым требуются сотрудники.Ранее сообщалось, что в кубанских здравницах, преимущественно в Анапе, уже разместили более 3200 жителей Херсонской области. Краснодарский край работает в тесном взаимодействии с администрацией Крыма, координирует отправку людей. Также в регионе готовы принимать жителей, прибывающих на автомобилях. Для них тоже подготовили места размещения.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
анапа
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825686576_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_8c9e119cdb4b26e915ac312f7499c3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир сальдо, анапа, херсонская область , херсон
Общество, Владимир Сальдо, Анапа, Херсонская область , Херсон
15:03 21.10.2022 (обновлено: 15:31 21.10.2022)
 
Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы

Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу и оформить документы в ЕИЦ Анапы

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края/TelegramЕдиный информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе
Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края/Telegram
Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством, открыт в кубанской Анапе, сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.
"По поручению губернатора помимо комфортных бытовых условий для людей создано все, чтобы они могли оформить документы, узнать информацию по возможному трудоустройству, получить необходимые им услуги без поездок по инстанциям. Все централизовано и оптимизировано в одном здании", – передает администрация Кубани слова Чагаева.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
Помимо консультаций специалистов Центра занятости в этом же здании граждане могут пообщаться с представителями предприятий, которым требуются сотрудники.
Ранее сообщалось, что в кубанских здравницах, преимущественно в Анапе, уже разместили более 3200 жителей Херсонской области. Краснодарский край работает в тесном взаимодействии с администрацией Крыма, координирует отправку людей. Также в регионе готовы принимать жителей, прибывающих на автомобилях. Для них тоже подготовили места размещения.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
ОбществоВладимир СальдоАнапаХерсонская областьХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала