https://ria.ru/20221021/rabota-1825687845.html

Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы

Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы - РИА Новости, 21.10.2022

Жители Херсона и Запорожья смогут найти работу в ЕИЦ Анапы

Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством, открыт в кубанской... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:03

2022-10-21T15:03

2022-10-21T15:31

общество

владимир сальдо

анапа

херсонская область

херсон

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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством, открыт в кубанской Анапе, сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев."По поручению губернатора помимо комфортных бытовых условий для людей создано все, чтобы они могли оформить документы, узнать информацию по возможному трудоустройству, получить необходимые им услуги без поездок по инстанциям. Все централизовано и оптимизировано в одном здании", – передает администрация Кубани слова Чагаева.Помимо консультаций специалистов Центра занятости в этом же здании граждане могут пообщаться с представителями предприятий, которым требуются сотрудники.Ранее сообщалось, что в кубанских здравницах, преимущественно в Анапе, уже разместили более 3200 жителей Херсонской области. Краснодарский край работает в тесном взаимодействии с администрацией Крыма, координирует отправку людей. Также в регионе готовы принимать жителей, прибывающих на автомобилях. Для них тоже подготовили места размещения.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

анапа

херсонская область

херсон

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общество, владимир сальдо, анапа, херсонская область , херсон